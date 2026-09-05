Projeção Equal Earth traz representação mais fiel da África e da América do Sul - Reprodução / Equal Earth

Projeção Equal Earth traz representação mais fiel da África e da América do SulReprodução / Equal Earth

Publicado 05/09/2026 09:58

A Assembleia Geral da ONU adotou, nesta sexta-feira (4), uma resolução para promover uma representação cartográfica mais precisa dos continentes, apresentada por Togo e diversos países africanos . O texto, aprovado por 164 votos a favor, foi apoiado pelos países da União Europeia, mas recebeu voto contrário dos Estados Unidos e seis abstenções.

A resolução busca incentivar organizações internacionais e Estados a utilizarem as projeções do Equal Earth, que traz uma representação mais fiel da África e da América do Sul. Esta cartografia abandona a projeção de Mercator, nomeada em homenagem a Gerardus Mercator, geógrafo, cartógrafo, filósofo e teólogo nascido na Bélgica em 1512. O mapa do planeta foi concebido para a navegação marítima e amplia artificialmente os territórios localizados em altas latitudes.

"Os mapas moldam nossa compreensão do mundo", declarou o ministro das Relações Exteriores do Togo, Robert Dussey.

"Eles orientam a educação, alimentam a imaginação e influenciam as percepções coletivas. Portanto, nunca são neutros: quando apresentam uma imagem distorcida do nosso planeta, correm o risco de perpetuar representações errôneas transmitidas de geração em geração", completou.