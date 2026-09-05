Projeção Equal Earth traz representação mais fiel da África e da América do SulReprodução / Equal Earth
ONU adota mapa-múndi mais fiel ao tamanho real dos continentes
Resolução incentiva abandono à projeção de Mercator, que amplia territórios localizados em altas latitudes; EUA votaram contra
Pilotos morrem em queda de avião militar durante exibição na Grécia
Segundo emissora local, causa do acidente ainda é desconhecida, mas os aeronautas não tiveram tempo de acionar o sistema de ejeção
Rússia ataca aeroportos de Kiev antes da chegada de enviados de Trump
Steve Witkoff e Jared Kushner, mediadores norte-americanos, pousaram em Moscou neste sábado e devem seguir para Ucrânia no domingo
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Vídeo! Mulher e trabalhador chinês são resgatados com vida no Nepal
Salvamento aconteceu dez dias após a avalanche que deixou ao menos 1.300 mortos; autoridades estimam que ainda há mais de 5 mil desaparecidos
Júri trava e anula julgamento de mãe acusada de matar 3 filhos
Lindsay Clancy, de 36 anos, admitiu ter estrangulado Cora, de cinco anos, Dawson, de três, e Callan, de oito meses
Investigado por massacres, ex-presidente da Colômbia alega inocência
De acordo com a Procuradoria-Geral do país, político é suspeito de ligações com grupos paramilitares
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