Imediatamente após o acidente, houve uma explosãoTheophile Bloudanis / AFPTV /AFP
Imediatamente após o acidente, houve uma explosão diante das milhares de pessoas que foram assistir à apresentação "Athens Flying Week", organizada anualmente.
Nove aviões e quatro helicópteros dos bombeiros foram enviados ao local para apagar as chamas, segundo imagens transmitidas pela ERT.
O evento foi cancelado, anunciaram os organizadores.
O ministro da Defesa, Nikos Dendias, que deveria viajar para a Tessalônica para participar de uma feira, cancelou este compromisso para visitar o local do acidente.