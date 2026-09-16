Em novo balanço, avalanche que atingiu região fronteiriça entre Nepal e China deixou pelo menos 6.150 desaparecidos - Reprodução / Redes sociais

Em novo balanço, avalanche que atingiu região fronteiriça entre Nepal e China deixou pelo menos 6.150 desaparecidos Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/09/2026 14:52

A autoridade de gestão de desastres do Nepal informou, nesta quarta-feira (16), que elevou para 6.150 o número de pessoas desaparecidas , em uma importante revisão para cima do balanço de vítimas do deslizamento de terra de 26 de agosto. O novo levantamento acrescentou quase mil sumidos ao número de 5.179 divulgado na última terça-feira (15).

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"Estamos coletando informações sobre as pessoas desaparecidas junto aos escritórios distritais e revisamos os dados após a verificação", declarou à AFP a porta-voz da autoridade de desastres, Shanti Mahat.



O número de corpos recuperados chegou a 1.403, dos quais 105 foram identificados, segundo a agência de desastres.



Do outro lado da fronteira, na China, o balanço é de 43 mortos e 519 desaparecidos, segundo a imprensa estatal.



O balanço nos dois países após o colapso de uma geleira em uma montanha na fronteira entre Nepal e China é agora de 1.446 mortos e pelo menos 6.669 desaparecidos.



Entre os desaparecidos estão várias centenas de estrangeiros, incluindo turistas e peregrinos.



A dimensão da inundação foi algo que as testemunhas jamais haviam visto, e o governo nepalês apontou diretamente para o grave impacto do aumento das temperaturas globais sobre as montanhas do Himalaia.



O Nepal, um país majoritariamente rural de 30 milhões de habitantes, responde por apenas uma fração das emissões globais de gases de efeito estufa em comparação com as nações industrializadas.



O primeiro-ministro Balendra Shah fará sua primeira viagem ao exterior como chefe de governo para discursar na próxima semana na Assembleia Geral da ONU sobre essa questão urgente.



O Nepal estima que o custo da reconstrução após as inundações mortais chegará a 4,78 bilhões de dólares (24,6 bilhões de reais).