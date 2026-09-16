Em novo balanço, avalanche que atingiu região fronteiriça entre Nepal e China deixou pelo menos 6.150 desaparecidos Reprodução / Redes sociais
O número de corpos recuperados chegou a 1.403, dos quais 105 foram identificados, segundo a agência de desastres.
Do outro lado da fronteira, na China, o balanço é de 43 mortos e 519 desaparecidos, segundo a imprensa estatal.
O balanço nos dois países após o colapso de uma geleira em uma montanha na fronteira entre Nepal e China é agora de 1.446 mortos e pelo menos 6.669 desaparecidos.
Entre os desaparecidos estão várias centenas de estrangeiros, incluindo turistas e peregrinos.
A dimensão da inundação foi algo que as testemunhas jamais haviam visto, e o governo nepalês apontou diretamente para o grave impacto do aumento das temperaturas globais sobre as montanhas do Himalaia.
O Nepal, um país majoritariamente rural de 30 milhões de habitantes, responde por apenas uma fração das emissões globais de gases de efeito estufa em comparação com as nações industrializadas.
O primeiro-ministro Balendra Shah fará sua primeira viagem ao exterior como chefe de governo para discursar na próxima semana na Assembleia Geral da ONU sobre essa questão urgente.
O Nepal estima que o custo da reconstrução após as inundações mortais chegará a 4,78 bilhões de dólares (24,6 bilhões de reais).