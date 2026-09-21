Será a primeira visita de um papa à Argentina em 38 anosAFP
Argentina estima que a visita do papa mobilizará sete milhões de fiéis
Pontífice estará no país entre 8 e 11 de novembro, em viagem que também inclui Uruguai e Peru, segundo agenda divulgada pelo Vaticano
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Redes de TV dos EUA suspendem cobertura de Trump em apoio à CNN
Retaliação se dá após o presidente americano afirmar que proibiria o acesso de alguns veículos à Casa Branca por divulgar 'notícias falsas'
EUA negam vistos a parte da comitiva do presidente do Irã
Integrantes da delegação de Masoud Pezeshkian não receberam autorização para viajar a Nova York
Explosão deixa soldados feridos na zona entre as Coreias do Sul e Norte
Três oficias militares sul-coreanos foram atingidos em um ataque não identificado durante uma operação de busca na zona desmilitarizada
China anuncia encontro de Xi Jinping com Trump nos EUA
Presidente chinês fará visita de Estado ao país entre quarta e sexta-feira, no segundo encontro de cúpula entre os líderes das duas maiores potências econômicas em 2026
Tufão Dujuan cancela centenas de voos e esvazia regiões de Tóquio
No hemisfério norte, o Japão é propenso a ciclones tropicais maduros no final do verão e início do outono
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