Identidade do autor dos disparos não foi revelada. - AFP

Identidade do autor dos disparos não foi revelada.AFP

Publicado 22/09/2026 10:20





O ataque aconteceu às 8h locais (2h de Brasília), em Turgutlu, na província de Manisa, perto da cidade turística de Izmir, informou o governo local.



Tiroteios em escolas são raros na Turquia, mas, em abril,



“Onze estudantes ficaram feridos, dois deles em estado grave. O menor de idade que efetuou o ataque foi rapidamente detido e colocado sob custódia”, escreveu no X o ministro da Justiça, Akin Gurlek.



Segundo o ministro, os pais e o avô do suspeito também foram detidos no âmbito da investigação.



A identidade do autor dos disparos não foi revelada. A imprensa local afirmou que ele abriu fogo sem motivo aparente antes de fugir. As autoridades reforçaram a segurança nas imediações do centro de ensino. Um adolescente abriu fogo e feriu 11 estudantes diante de uma escola de Ensino Médio na Turquia antes de ser detido pela polícia, informaram as autoridades.O ataque aconteceu às 8h locais (2h de Brasília), em Turgutlu, na província de Manisa, perto da cidade turística de Izmir, informou o governo local.Tiroteios em escolas são raros na Turquia, mas, em abril, dois ataques foram registrados no sul do país e provocaram forte indignação popular.“Onze estudantes ficaram feridos, dois deles em estado grave. O menor de idade que efetuou o ataque foi rapidamente detido e colocado sob custódia”, escreveu no X o ministro da Justiça, Akin Gurlek.Segundo o ministro, os pais e o avô do suspeito também foram detidos no âmbito da investigação.A identidade do autor dos disparos não foi revelada. A imprensa local afirmou que ele abriu fogo sem motivo aparente antes de fugir. As autoridades reforçaram a segurança nas imediações do centro de ensino.

Ataques em abril

Dois ataques foram registrados no sul da Turquia em abril deste ano. O primeiro, no dia 14, deixou 16 feridos, entre eles 10 estudantes e quatro professores. O tiroteio aconteceu em uma escola de Ensino Médio na província de Sanliurfa, no sudeste da Turquia.



Já o segundo ataque, no dia 15, deixou quatro mortos e 20 feridos em uma escola na província de Kahramanmara, no sul do país. “Infelizmente, temos que informar quatro mortes. Entre as vítimas estão um professor e três alunos. Há também 20 feridos”, disse o governador Mükerrem Ünlüer.



“Um aluno chegou à escola com armas, presumivelmente de seu pai, em sua mochila. Ele entrou em duas salas de aula e abriu fogo aleatoriamente”, explicou o governador na ocasião.



Na época, imagens divulgadas pela agência de notícias IHA mostram uma pessoa com o corpo e o rosto cobertos sendo levada em uma ambulância. As imagens também registraram pais de alunos chorando nas proximidades da escola após o ataque.



O ministro da Justiça turco, Akin Gürlek, declarou na rede X que o Ministério Público abriu uma investigação sobre o ataque. A apuração foi iniciada pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias do caso.