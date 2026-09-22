Identidade do autor dos disparos não foi revelada.AFP
O ataque aconteceu às 8h locais (2h de Brasília), em Turgutlu, na província de Manisa, perto da cidade turística de Izmir, informou o governo local.
Tiroteios em escolas são raros na Turquia, mas, em abril, dois ataques foram registrados no sul do país e provocaram forte indignação popular.
“Onze estudantes ficaram feridos, dois deles em estado grave. O menor de idade que efetuou o ataque foi rapidamente detido e colocado sob custódia”, escreveu no X o ministro da Justiça, Akin Gurlek.
Segundo o ministro, os pais e o avô do suspeito também foram detidos no âmbito da investigação.
A identidade do autor dos disparos não foi revelada. A imprensa local afirmou que ele abriu fogo sem motivo aparente antes de fugir. As autoridades reforçaram a segurança nas imediações do centro de ensino.
Ataques em abril
Já o segundo ataque, no dia 15, deixou quatro mortos e 20 feridos em uma escola na província de Kahramanmara, no sul do país. “Infelizmente, temos que informar quatro mortes. Entre as vítimas estão um professor e três alunos. Há também 20 feridos”, disse o governador Mükerrem Ünlüer.
“Um aluno chegou à escola com armas, presumivelmente de seu pai, em sua mochila. Ele entrou em duas salas de aula e abriu fogo aleatoriamente”, explicou o governador na ocasião.
Na época, imagens divulgadas pela agência de notícias IHA mostram uma pessoa com o corpo e o rosto cobertos sendo levada em uma ambulância. As imagens também registraram pais de alunos chorando nas proximidades da escola após o ataque.
O ministro da Justiça turco, Akin Gürlek, declarou na rede X que o Ministério Público abriu uma investigação sobre o ataque. A apuração foi iniciada pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias do caso.
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