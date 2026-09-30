Irã afirma que apresentou aos EUA sete condições para acabar com a guerra e reabrir o Estreito de OrmuzUnsplash
Irã recebe resposta oficial dos EUA sobre proposta para fim da guerra
Trump havia rejeitado plano para encerrar conflito, mas Teerã aguardava posicionamento por meio do Catar, que atua como mediador
Esquiadora francesa Juliette Willmann morre em avalanche na Argentina
Especialista em freeride, ela havia vencido o Freeride World Qualifier em 2018 e participou do circuito mundial em 2022
Primeiro-ministro avalia retorno do Reino Unido à União Europeia
Trabalhista Andy Burnham considera que Brexit 'causou mais prejuízos do que benefícios', especialmente do ponto de vista econômico
Voo para Israel faz pouso de emergência após briga entre pilotos
Gabinete de Benjamin Netanyahu fala que o incidente foi causado por 'terrorista'; passageiros relatam que aeronave perdeu altitude bruscamente
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Comandante do Hamas e mais cinco morrem em ataques de Israel
Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, forças de Tel Aviv exterminaram mais de 1.400 pessoas desde outubro de 2025
Homem condenado à morte é solto depois de 41 anos, após exame de DNA
Douglas Stewart Carter, de 71 anos, foi preso pelo assassinato de uma mulher em 1985, no estado de Utah, nos Estados Unidos
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