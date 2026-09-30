Passageiros de voo da companhia aérea FlyDubai teriam entrado na cabine e controlado situaçãoReprodução / X
"Minha filha me ligou e disse que estava na Arábia Saudita. Ela disse que um piloto tentou matar o outro piloto com uma faca", declarou Yasmine Abecassis à reportagem, enquanto aguardava o retorno da filha Miriam Shira Ohayon ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Não se sabe o que teria gerado a briga.
Impressionnante vidéo au moment de l’attaque à bord du vol Flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv.— air plus news (@airplusnews) September 30, 2026
Des passagers, dont deux pilotes hors service présents à bord, auraient aidé l’équipage à reprendre le contrôle de l’appareil.
Les deux pilotes aux commandes auraient été grièvement… pic.twitter.com/5U9pa77Jxv
Alertados pelos gritos, os passageiros do voo FZ1073 entraram na cabine e "dominaram o sujeito", acrescentou Abecassis. Ela disse, com base na conversa com a filha, que havia "muito sangue" e que os passageiros estavam "muito angustiados porque acharam que iriam morrer". Ohayon viajava para Israel para participar de uma cerimônia em homenagem a seu irmão, morto em 7 de outubro de 2023 na ofensiva do movimento islamista palestino Hamas.
O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirma que o incidente foi causado por um ato terrorista. Segundo o ministro da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, o pouso de emergência aconteceu por causa de um "terrorista que queria jogar o avião contra o solo e matar os 180 israelenses a bordo".
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O avião havia acabado de decolar quando perdeu altitude repentinamente e caiu, constatou um jornalista da ERT, presente no local. Imediatamente após o acidente, houve uma explosão diante das milhares de pessoas que foram assistir à apresentação "Athens Flying Week", organizada anualmente.
Nove aviões e quatro helicópteros dos bombeiros foram enviados ao local para apagar as chamas, segundo imagens transmitidas pela ERT. O evento foi cancelado, anunciaram os organizadores.
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