Passageiros de voo da companhia aérea FlyDubai teriam entrado na cabine e controlado situaçãoReprodução / X

Mais artigos de AFP
AFP
Um voo da companhia aérea FlyDubai, dos Emirados Árabes Unidos, com destino a Tel Aviv, em Israel, teve que fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita nesta quarta-feira (30) após uma discussão entre os pilotos. Segundo a mãe de uma passageira israelense, um deles "tentou matar o outro com uma faca".
"Minha filha me ligou e disse que estava na Arábia Saudita. Ela disse que um piloto tentou matar o outro piloto com uma faca", declarou Yasmine Abecassis à reportagem, enquanto aguardava o retorno da filha Miriam Shira Ohayon ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Não se sabe o que teria gerado a briga.

Alertados pelos gritos, os passageiros do voo FZ1073 entraram na cabine e "dominaram o sujeito", acrescentou Abecassis. Ela disse, com base na conversa com a filha, que havia "muito sangue" e que os passageiros estavam "muito angustiados porque acharam que iriam morrer". Ohayon viajava para Israel para participar de uma cerimônia em homenagem a seu irmão, morto em 7 de outubro de 2023 na ofensiva do movimento islamista palestino Hamas.
Durante o voo, o avião chegou a emitir um código de sequestro. De acordo com passageiros, a aeronave perdeu altitude bruscamente antes do pouso na Arábia Saudita.

O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirma que o incidente foi causado por um ato terrorista. Segundo o ministro da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, o pouso de emergência aconteceu por causa de um "terrorista que queria jogar o avião contra o solo e matar os 180 israelenses a bordo".

Pilotos morrem em queda de avião militar durante exibição na Grécia

No início do mês, um avião militar F4 Phantom caiu em uma base próxima a Atenas durante uma exibição aérea e seus dois pilotos morreram, segundo a emissora pública ERT. Os pilotos não tiveram tempo de acionar o sistema de ejeção, segundo o canal.

O avião havia acabado de decolar quando perdeu altitude repentinamente e caiu, constatou um jornalista da ERT, presente no local. Imediatamente após o acidente, houve uma explosão diante das milhares de pessoas que foram assistir à apresentação "Athens Flying Week", organizada anualmente.

Nove aviões e quatro helicópteros dos bombeiros foram enviados ao local para apagar as chamas, segundo imagens transmitidas pela ERT. O evento foi cancelado, anunciaram os organizadores.