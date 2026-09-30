Andy Burnham mencionou possibilidade de manter a condição atual 'se as pessoas acharem que é onde devemos ficar' - Paul Ellis / AFP

Andy Burnham mencionou possibilidade de manter a condição atual 'se as pessoas acharem que é onde devemos ficar'Paul Ellis / AFP

Publicado 30/09/2026 13:06





Em declarações à BBC Radio 4, Burnham mencionou como opções manter a condição atual "se as pessoas acharem que é onde devemos ficar", voltar à união aduaneira e ao mercado único, ou "ir até o fim", ou seja, reintegrar-se à UE.



Durante discurso no congresso do Partido Trabalhista em Liverpool nesta terça-feira (29), o chefe de governo britânico afirmou que deseja apresentar "diferentes opções" para as relações de longo prazo com a UE, tendo em vista uma cúpula prevista para antes do final do ano.



"Evidentemente, há opções que devemos considerar, e precisamos analisar o que é viável, assim como as vantagens e desvantagens de cada uma delas", continuou o primeiro-ministro, sem indicar, por enquanto, qual decisão prefere.



Andy Burnham, que fez campanha contra a saída do Reino Unido da UE em 2016, avaliou nesta terça-feira que "o Brexit causou mais prejuízos do que benefícios" ao país, especialmente do ponto de vista econômico. O primeiro-ministro Andy Burnham, do Partido Trabalhista, colocou novamente em pauta nesta quarta-feira (30) a possibilidade de o Reino Unido retornar à União Europeia. É a primeira vez desde o Brexit que um chefe de governo britânico levanta um debate sobre o assunto.Em declarações à BBC Radio 4, Burnham mencionou como opções manter a condição atual "se as pessoas acharem que é onde devemos ficar", voltar à união aduaneira e ao mercado único, ou "ir até o fim", ou seja, reintegrar-se à UE.Durante discurso no congresso do Partido Trabalhista em Liverpool nesta terça-feira (29), o chefe de governo britânico afirmou que deseja apresentar "diferentes opções" para as relações de longo prazo com a UE, tendo em vista uma cúpula prevista para antes do final do ano."Evidentemente, há opções que devemos considerar, e precisamos analisar o que é viável, assim como as vantagens e desvantagens de cada uma delas", continuou o primeiro-ministro, sem indicar, por enquanto, qual decisão prefere.Andy Burnham, que fez campanha contra a saída do Reino Unido da UE em 2016, avaliou nesta terça-feira que "o Brexit causou mais prejuízos do que benefícios" ao país, especialmente do ponto de vista econômico.

"Welcome back"



"Welcome back" (bem-vindo de volta, em tradução direta), reagiu o presidente da França, Emmanuel Macron, ao ser questionado sobre o debate a respeito da UE levantado por Burnham.



"Se os britânicos quiserem voltar e se o primeiro-ministro seguir nessa direção, acho que é uma notícia muito boa, tanto para o país deles quanto para os europeus", acrescentou Macron em entrevista coletiva em Madri, durante sua visita oficial à Espanha.



No início de junho, antes de assumir o governo, Burnham havia dito que espera que o Reino Unido retorne à UE. O Partido Trabalhista chegou ao poder em 2024 com um programa que previa uma aproximação com a UE, mas com três "linhas vermelhas": não retornar à união aduaneira nem ao mercado único, e não restabelecer a livre circulação de pessoas.



"Nossos colegas de toda a Europa podem constatar que, finalmente, o Reino Unido está disposto a avançar e a construir juntos o nosso futuro comum", afirmou à reportagem a deputada trabalhista britânica Stella Creasy.



O eurodeputado italiano Sandro Gozi, presidente de uma iniciativa parlamentar sobre as relações entre a UE e o Reino Unido, classificou as declarações de Burnham como uma "oportunidade histórica", em um momento em que a UE busca desenvolver parcerias privilegiadas com outros países, como o Canadá, diante das pressões e da concorrência dos Estados Unidos e da China.



Por outro lado, os defensores do Brexit criticaram a possibilidade de um retorno à UE. Richard Tice, número dois do partido anti-imigração Reform UK, denunciou uma "traição" por parte de Burnham.



Dez anos após o referendo sobre a saída da UE, a opinião pública britânica evoluiu. Caso fosse realizado um referendo, 55% dos eleitores optariam por retornar à UE, segundo uma pesquisa do instituto Survation publicada no início de junho.



Uma cúpula entre UE e Reino Unido estava prevista inicialmente para julho, mas teve que ser adiada devido à renúncia, naquele mês, do então primeiro-ministro Keir Starmer; portanto, uma nova data deve ser definida antes do final do ano.