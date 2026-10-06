Jim Bakker criou o 'The PTL Club', programa de TV cristão - Reprodução

Jim Bakker criou o 'The PTL Club', programa de TV cristãoReprodução

Publicado 06/10/2026 10:14

Morreu, nesta segunda-feira (5), o televangelista americano Jim Bakker aos 86 anos. O pastor fez sucesso na televisão dos Estados Unidos com programas religiosos e construiu um império que contava com um parque temático e um hotel cristão, mas perdeu tudo devido a um escândalo sexual e crimes financeiros.

A informação foi divulgada por Lori Bakker, a segunda esposa de Jim, via comunicado. A causa da morte não foi divulgada. Bakker havia sofrido um AVC em 2020.

Bakker e a primeira esposa, Tammy Faye, construíram um império evangélico em torno do "The PTL Club" (O Clube do Louvado seja o Senhor, em tradução direta), um programa de TV pioneiro no segmento cristão. Jim e Tammy se tornaram personagens da cultura pop americana. Eles eram satirizados por comediantes de programas de entrevistas noturnos nas décadas de 1980 e 1990 e parodiados no programa "Saturday Night Live".

Em seu auge, em meados da década de 1980, o ministério dos Bakkers incluía não apenas o programa de TV, que atraía até 13 milhões de telespectadores por noite, mas também o parque temático e hotel cristão Heritage USA em Fort Mill, Carolina do Sul.

Em março de 1987, o reinado do casal começou a ruir quando Bakker admitiu ter tido um caso sexual com a secretária da igreja, Jessica Hahn. Ele foi forçado a renunciar ao próprio império, entregando as operações ao pastor e radialista Jerry Falwell.

No ano seguinte, Bakker foi indiciado por fraude fiscal, fraude eletrônica e conspiração após uma investigação das finanças da PTL. Ele foi condenado a 45 anos de prisão, pena que posteriormente foi reduzida para oito anos.

O casamento deles chegou ao fim em 1992, pouco antes do 31º aniversário de casamento, enquanto Jim ainda estava preso.

Em 1994, Bakker conquistou a liberdade condicional. Ele casou com a segunda esposa, Lori, em 1998. O casal lançou o programa "The Jim Bakker Show" na PTL Satellite Network cinco anos depois

Em junho de 2021, Bakker e sua empresa Morningside Church Productions Inc. chegaram a um acordo em um processo que o acusava de afirmar falsamente que o suplemento alimentar Silver Solution poderia curar a covid-19. O acordo previa o reembolso de US$ 156 mil para pessoas que pagaram ou contribuíram para obter o produto nos primeiros dias da pandemia. O processo alega que Bakker e um convidado fizeram a afirmação sobre a cura durante 11 episódios do programa entre fevereiro e março de 2020.

Bakker e Tammy Faye tiveram dois filhos. Ele e sua segunda esposa adotaram cinco crianças em 2002.