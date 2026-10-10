Cada vez mais países proíbem o uso de redes sociais ou examinam a aplicação da medida - Marcello Casal jr / Agência Brasil

Cada vez mais países proíbem o uso de redes sociais ou examinam a aplicação da medidaMarcello Casal jr / Agência Brasil

Publicado 10/10/2026 11:11





Os provedores de redes sociais devem "tomar as medidas técnicas e administrativas, incluindo a verificação de idade, para aplicar" este dispositivo de proteção dos mais jovens, afirma o texto publicado no Diário Oficial.



"Não pode ser oferecido nenhum serviço suscetível de produzir um efeito viciante nas crianças", enfatiza o texto.



Cada vez mais países proíbem o uso de redes sociais ou examinam a aplicação da medida, no caso dos menores de idade.



O objetivo é examinar os riscos associados, como a dependência de telas, a falta de sono, o assédio e os transtornos alimentares.



A lei entrará em vigor, no entanto, num contexto de restrição da liberdade de expressão na Turquia, tanto em círculos LGBTQI+ como na imprensa e no espaço político. Nas últimas semanas, várias contas em redes sociais foram bloqueadas. A Turquia proibiu o uso de redes sociais por crianças e adolescentes com menos de 15 anos. O Diário Oficial publicou a decisão neste sábado (10), após a aprovação de uma lei neste sentido em abril. A medida entrará em vigor em 1º de novembro.Os provedores de redes sociais devem "tomar as medidas técnicas e administrativas, incluindo a verificação de idade, para aplicar" este dispositivo de proteção dos mais jovens, afirma o texto publicado no Diário Oficial."Não pode ser oferecido nenhum serviço suscetível de produzir um efeito viciante nas crianças", enfatiza o texto.Cada vez mais países proíbem o uso de redes sociais ou examinam a aplicação da medida, no caso dos menores de idade.O objetivo é examinar os riscos associados, como a dependência de telas, a falta de sono, o assédio e os transtornos alimentares.A lei entrará em vigor, no entanto, num contexto de restrição da liberdade de expressão na Turquia, tanto em círculos LGBTQI+ como na imprensa e no espaço político. Nas últimas semanas, várias contas em redes sociais foram bloqueadas.

UE propõe proibir redes sociais para menores de 13 anos

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou no mês passado, várias propostas para proteger crianças e adolescentes na internet, que incluem proibir as redes sociais para menores de 13 anos e estabelecer contas limitadas para menores de 15.



"Nada de redes sociais antes dos 13 anos e nada de contas pessoais antes dos 15 anos", declarou a presidente do Executivo comunitário em um discurso no Parlamento.



"Dessa maneira, as crianças entre 13 e 15 anos só terão minicontas, instaladas e supervisionadas pelos pais, com funções restritas e tempo de uso limitado. E, para os jovens entre 15 e 18 anos, as plataformas serão obrigadas a adotar um design seguro", acrescentou.



As medidas, que precisarão da aprovação do Parlamento Europeu e dos 27 países da UE, integram um projeto de lei europeu chamado 'EU Kids Act'.



Von der Leyen apresentará os detalhes do projeto na quinta-feira, na cidade francesa de Estrasburgo, ao lado da comissária de Assuntos Digitais, Henna Virkkunen.



As propostas são inspiradas em um relatório de especialistas em proteção da infância, cientistas e psiquiatras infantis apresentado em julho.



Segundo documentos consultados pela AFP, o projeto de lei será aplicado tanto às redes sociais como aos assistentes de inteligência artificial, aos robôs conversacionais (chatbots) e aos jogos online.



As restrições de idade, válidas em toda a União Europeia, serão acompanhadas de novas obrigações para os operadores, caso desejem que seus serviços continuem acessíveis para menores de idade. Com as novas regras, as plataformas terão de adotar medidas específicas relacionadas ao acesso e ao funcionamento de seus serviços para esse público.



Em caso de descumprimento, as multas poderão chegar a até 6% do faturamento mundial dos operadores. A penalidade será aplicada às empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas pelas novas regras.



Entre as obrigações, as plataformas deverão eliminar suas funções consideradas mais "viciantes", como o 'scroll' infinito de conteúdos e as recomendações ultrapersonalizadas. A medida também prevê mudanças na forma como os usuários menores de idade têm contato com os conteúdos oferecidos pelas plataformas.



Além disso, os operadores deverão verificar sistematicamente a idade de seus novos usuários. Dessa forma, a identificação da faixa etária passará a fazer parte das exigências para os serviços que desejarem continuar acessíveis para menores de idade em toda a União Europeia.