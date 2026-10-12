Segundo a polícia, trata-se de uma das maiores apreensões de cocaína líquida já realizadas em Bali - AFP

Segundo a polícia, trata-se de uma das maiores apreensões de cocaína líquida já realizadas em BaliAFP

Publicado 12/10/2026 08:31

Uma brasileira detida na Indonésia com cerca de quatro quilos de cocaína líquida escondidos, entre outros locais, em frascos de xampo, corre o risco de ser condenada à prisão perpétua, anunciaram nesta segunda-feira (12) as autoridades da ilha turística de Bali.

A mulher, de 36 anos, foi presa pela polícia depois de desembarcar em Bali, vinda do Brasil, na última terça-feira.

Ao revistarem sua bagagem, agentes da alfândega encontraram mais de 3,6 quilos de cocaína líquida em sete frascos de xampu e outros produtos de higiene pessoal.

Segundo a polícia, trata-se de uma das maiores apreensões de cocaína líquida já realizadas em Bali.

A mulher declarou ao pesquisador que um brasileiro havia lhe pedido para entregar uma droga a alguém em Bali em troca de 50 mil dólares (cerca de R$ 249 mil).

Se for considerada culpada, ela corre o risco de ser condenada à prisão perpétua.

“Estamos decididos a garantir que não haja espaço para o tráfico de drogas ilícitas na região de Bali”, declarou à AFP o porta-voz da polícia, Ariasandy.

A Indonésia possui uma das legislações antidrogas mais rigorosas do mundo, que prevê inclusive a pena de morte.

No entanto, o país mantém há vários anos uma moratória sobre as execuções, apesar de centenas de pessoas condenadas por supostos crimes relacionados ao tráfico de drogas, incluindo estrangeiros, permanecerem no corredor da morte.

A última vez que a pena capital foi aplicada ocorreu em 2016, quando quatro pessoas — um cidadão indonésio e três nigerianos — foram executadas após serem condenadas por crimes relacionados a drogas. Desde então, as execuções permanecem suspensas, embora a pena de morte continue prevista para esses delitos.

Em julho, um novo caso envolvendo o transporte de entorpecentes chamou a atenção das autoridades. Um piloto da companhia aérea Malaysia Airlines foi detido ao tentar transportar, em sua mala, mais de 70 mil comprimidos de ecstasy. Além disso, ele foi flagrado sob a influência de diferentes substâncias, incluindo metanfetaminas, MDMA e cocaína.

