Julio Iglesias nega as acusações de assédio e abuso sexual, que chama de 'absolutamente falsas'Javier Soriano / AFP
O MP emitiu um parecer favorável à competência da Audiência Nacional, um tribunal em Madri especializado em casos complexos e crimes cometidos por espanhóis no exterior, para analisar os fatos, segundo as fontes. As fontes não explicaram o motivo da mudança de critério no caso contra o cantor, que vendeu mais de 300 milhões de discos, o maior número para um artista latino.
Quando as duas ex-funcionárias apresentaram a primeira denúncia em janeiro, o MP considerou que a Audiência Nacional não era competente porque os fatos foram cometidos no exterior e tanto as supostas vítimas quanto o acusado residiam fora da Espanha. O caso acabou arquivado.
Após o primeiro revés, uma nova denúncia foi apresentada em setembro pelas duas mulheres, que afirmam ter sofrido agressões sexuais e maus-tratos quando trabalhavam nas propriedades do cantor nas Bahamas e na República Dominicana em 2021.
Cantor nega as acusações
"Nunca senti tamanha maldade, mas ainda tenho forças para contar toda a verdade e defender minha dignidade diante de uma ofensa tão grave", acrescentou. "Não posso me esquecer das muitas pessoas queridas que me enviaram mensagens de carinho e lealdade; nelas encontrei grande conforto", concluiu a mensagem, que termina com sua assinatura.
Entenda as denúncias
O escândalo veio à tona em janeiro, quando a emissora norte-americana Univision e o jornal espanhol elDiario.es publicaram uma investigação com acusações de uma ex-empregada doméstica e de uma ex-fisioterapeuta do cantor. Ambas as mulheres relataram ter sofrido abuso e assédio sexual, que em um caso incluiu penetração não consensual.
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