Julio Iglesias nega as acusações de assédio e abuso sexual, que chama de 'absolutamente falsas' - Javier Soriano / AFP

Julio Iglesias nega as acusações de assédio e abuso sexual, que chama de 'absolutamente falsas'Javier Soriano / AFP

Publicado 15/10/2026 09:59





O MP emitiu um parecer favorável à competência da Audiência Nacional, um tribunal em Madri especializado em casos complexos e crimes cometidos por espanhóis no exterior, para analisar os fatos, segundo as fontes. As fontes não explicaram o motivo da mudança de critério no caso contra o cantor, que vendeu mais de 300 milhões de discos, o maior número para um artista latino.



Quando as duas ex-funcionárias apresentaram a primeira denúncia em janeiro, o MP considerou que a Audiência Nacional não era competente porque os fatos foram cometidos no exterior e tanto as supostas vítimas quanto o acusado residiam fora da Espanha. O caso acabou arquivado.



Após o primeiro revés, uma nova denúncia foi apresentada em setembro pelas duas mulheres, que afirmam ter sofrido agressões sexuais e maus-tratos quando trabalhavam nas propriedades do cantor nas Bahamas e na República Dominicana em 2021.

O Ministério Público da Espanha mudou de posição e passou a defender a abertura de uma investigação contra o cantor Julio Iglesias , de 83 anos, por suposta agressão sexual contra duas ex-funcionárias, após o arquivamento de uma primeira denúncia. Um juiz deve decidir se efetivamente inicia as investigações.O MP emitiu um parecer favorável à competência da Audiência Nacional, um tribunal em Madri especializado em casos complexos e crimes cometidos por espanhóis no exterior, para analisar os fatos, segundo as fontes. As fontes não explicaram o motivo da mudança de critério no caso contra o cantor, que vendeu mais de 300 milhões de discos, o maior número para um artista latino.Quando as duas ex-funcionárias apresentaram a primeira denúncia em janeiro, o MP considerou que a Audiência Nacional não era competente porque os fatos foram cometidos no exterior e tanto as supostas vítimas quanto o acusado residiam fora da Espanha. O caso acabou arquivado.Após o primeiro revés, uma nova denúncia foi apresentada em setembro pelas duas mulheres, que afirmam ter sofrido agressões sexuais e maus-tratos quando trabalhavam nas propriedades do cantor nas Bahamas e na República Dominicana em 2021.

Cantor nega as acusações

Em janeiro, na primeira manifestação desde que o escândalo veio à tona, Iglesias classificou as acusações feitas pelas ex-funcionárias como "absolutamente falsas". "Nego ter abusado, coagido ou desrespeitado qualquer mulher. Essas acusações são absolutamente falsas e me causam grande tristeza", escreveu o artista.



"Nunca senti tamanha maldade, mas ainda tenho forças para contar toda a verdade e defender minha dignidade diante de uma ofensa tão grave", acrescentou. "Não posso me esquecer das muitas pessoas queridas que me enviaram mensagens de carinho e lealdade; nelas encontrei grande conforto", concluiu a mensagem, que termina com sua assinatura.

Entenda as denúncias



As duas ex-funcionárias acusaram Julio Iglesias de "atos que podem constituir crime de tráfico de pessoas com o objetivo de impor trabalho forçado e servidão" e "crimes contra a liberdade e integridade sexuais, como assédio sexual". Os supostos abusos, que teriam acontecido nas mansões do cantor na República Dominicana e nas Bahamas, ocorreram quando as mulheres tinham 22 e 28 anos.



O escândalo veio à tona em janeiro, quando a emissora norte-americana Univision e o jornal espanhol elDiario.es publicaram uma investigação com acusações de uma ex-empregada doméstica e de uma ex-fisioterapeuta do cantor. Ambas as mulheres relataram ter sofrido abuso e assédio sexual, que em um caso incluiu penetração não consensual.