Aos 68 anos, Mehrdad Ajlaqi trabalhou durante 42 anos para o Ministério da Defesa - Divulgação

Aos 68 anos, Mehrdad Ajlaqi trabalhou durante 42 anos para o Ministério da DefesaDivulgação

Publicado 18/10/2026 09:43





Desde então, a carga vinha sendo ocupada, de forma interna, por um general da Guarda Revolucionária, Majid Ebnelreza.



Segundo o portal do governo, Ajlaqi “foi escolhido para a carga com 237 votos a favor”, de um total de 277.



“O reforço da Frente de Resistência [grupos armados hostis a Israel e aliados do Irão], ainda mais do que antes, constituirá também um dos principais eixos do meu programa”, declarou o novo ministro apresentado ao Parlamento, segundo a agência de notícias Tasnim.



Aos 68 anos, ele não possui carreira militar, mas trabalhou durante 42 anos para o Ministério da Defesa.



As Nações Unidas impuseram avaliações a Ajlaqi em 2007, devido ao seu suposto envolvimento em atividades relacionadas aos programas balístico e nuclear do Irã. Irã escolheu, neste domingo (18), Mehrdad Ajlaqi como novo ministro da Defesa, oito meses após a morte de seu antecessor nos ataques dos Estados Unidos e de Israel, ocorridos em 28 de fevereiro, os quais desencadearam a guerra no Oriente Médio.Desde então, a carga vinha sendo ocupada, de forma interna, por um general da Guarda Revolucionária, Majid Ebnelreza.Segundo o portal do governo, Ajlaqi “foi escolhido para a carga com 237 votos a favor”, de um total de 277.“O reforço da Frente de Resistência [grupos armados hostis a Israel e aliados do Irão], ainda mais do que antes, constituirá também um dos principais eixos do meu programa”, declarou o novo ministro apresentado ao Parlamento, segundo a agência de notícias Tasnim.Aos 68 anos, ele não possui carreira militar, mas trabalhou durante 42 anos para o Ministério da Defesa.As Nações Unidas impuseram avaliações a Ajlaqi em 2007, devido ao seu suposto envolvimento em atividades relacionadas aos programas balístico e nuclear do Irã.

Mehrdad Ajlaqi ameaça com 'danos enormes' caso os EUA ataquem

Mehrdad Ajlaqi ameaçou causar "danos enormes" aos Estados Unidos e aos seus aliados no Oriente Médio, caso Washington retome sua campanha militar contra o país.

"A população pode ter certeza de que, muito provavelmente, eles não ousarão nos atacar", declarou Ajlaqi a jornalistas, logo após obter o voto de confiança do Parlamento. "Se eles [os Estados Unidos] o fizerem, tanto eles próprios quanto a região sofrerão danos enormes".



Os legisladores iranianos haviam aprovado, pouco antes, a nomeação de Ajlaqi como novo ministro da Defesa, oito meses após a morte de seu antecessor nos ataques dos Estados Unidos e de Israel, ocorridos em 28 de fevereiro, os quais desencadearam a guerra no Oriente Médio.



Desde então, o cargo vinha sendo ocupado, de forma interina, por um general da Guarda Revolucionária, Majid Ebnelreza.



Segundo o portal do governo, Ajlaqi "foi escolhido para o cargo com 237 votos a favor", de um total de 277.



"O reforço da Frente de Resistência [grupos armados hostis a Israel e aliados do Irã], ainda mais do que antes, constituirá também um dos principais eixos do meu programa", declarou o novo ministro perante o Parlamento, segundo a agência de notícias Tasnim.



Aos 68 anos, ele não possui carreira militar, mas trabalhou durante 42 anos para o Ministério da Defesa.



As Nações Unidas impuseram sanções a Ajlaqi em 2007, devido ao seu suposto envolvimento em atividades relacionadas aos programas balístico e nuclear do Irã.