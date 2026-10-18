Transmissão ao vivo da celebração registrou o momento do acidenteReprodução
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Acidente ocorreu durante missa em Guayaquil e foi registrado por uma transmissão ao vivo da celebração
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