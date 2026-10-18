Transmissão ao vivo da celebração registrou o momento do acidente - Reprodução

Transmissão ao vivo da celebração registrou o momento do acidenteReprodução

Publicado 18/10/2026 10:53

Um padre , identificado como Patricio Sánchez Molinari, de 54 anos, morreu neste sábado (17), durante a celebração de uma missa na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Guayaquil, no Equador. Durante a eucaristia, a cruz de madeira maciça que estava presa à parede do altar caiu sobre sua cabeça.

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Uma transmissão ao vivo da celebração registrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o instante em que a cruz se solta da parede e cai sobre o padre. Após o ocorrido, é possível ouvir gritos de desespero das pessoas presentes.







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A morte foi confirmada pela Arquidiocese de Guayaquil, que publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais.

"Informamos que nosso querido Pe. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, que exercia a função de pároco da Igreja Perpétuo Socorro, na Vigararia Centro, partiu para a Casa do Pai para desfrutar de sua presença e de sua glória. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno", escreveu a instituição.

"A Arquidiocese de Guayaquil se une em oração pelo descanso eterno de sua alma e expressa sua solidariedade, afeto e carinho à família redentorista, aos seus familiares e amigos. Descanse em paz."

Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado o desprendimento da estrutura. Também não foram divulgados detalhes sobre a forma como a cruz estava fixada à parede, nem se havia algum problema na instalação ou na sustentação do objeto. As circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas.

O sacerdote fazia parte da Congregação do Santíssimo Redentor, também conhecida como redentoristas, uma ordem religiosa católica fundada no século XVIII. A congregação tem como missão evangelizar, com atenção especial às pessoas mais pobres e vulneráveis, por meio de atividades pastorais e missionárias.

Os redentoristas estão presentes em diversos países e atuam em paróquias, santuários e missões populares, além de desenvolverem trabalhos de formação religiosa e assistência às comunidades.