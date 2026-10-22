Autoridades decretaram nesta quinta-feira (22) proibições ou restrições a novos protestosJulien de Rosa / AFP
"Solicitamos esses resultados da autópsia assim que ela for realizada, para saber as causas da morte", insistiu o advogado Youri Krassoulia, representante da companheira do falecido, um trabalhador de 59 anos, com contratos temporários no setor de entretenimento e "sem problemas cardíacos".
"Ninguém nos mantém informados sobre o que está acontecendo. Ninguém quer nos dar informações mais precisas", lamentou.
O Ministério Público abriu uma investigação para "apurar as causas da morte" e esclarecer as circunstâncias da morte do homem que, segundo as primeiras constatações informadas pelo órgão, teria morrido "em decorrência de um provável mal-estar" perto da Praça da República.
O homem morreu em uma das ruas que partem da Praça da República, um dos epicentros dos distúrbios de sábado. Seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, informou o Ministério Público.
Segundo Krassoulia, os familiares buscam agora qualquer informação ou depoimento, em particular vídeos que possam ter sido gravados antes ou no momento do falecimento.
Por sua vez, a Polícia informou que, no sábado, os bombeiros foram acionados por causa de um "homem de 59 anos inconsciente em via pública".
"Dadas as condições precárias de segurança nos arredores, a vítima foi levada ao posto de socorro de Château-d'Eau [próximo à Praça da República], onde morreu, apesar da intervenção dos serviços de emergência", acrescentou a fonte.
Também foi aberta outra investigação sobre uma segunda morte ocorrida em Paris durante a noite de domingo.
Trata-se de um homem de 48 anos que morreu no bairro de Les Halles após passar mal em via pública, apesar da rápida intervenção dos bombeiros, segundo a Polícia.
Proibição de novos protestos
O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que deseja "um retorno à calma", dois dias antes de novos protestos, e acusou grupos de extrema esquerda de tentar "derrubar a República" durante a onda recente de violência, a seis meses das eleições presidenciais.
Várias cidades francesas foram palco de confrontos e saques quando jovens tomaram as ruas em 17 de outubro, durante protestos contra o alto custo de vida. Pelo menos 3.000 estabelecimentos comerciais foram vandalizados no país. As cenas de saques e de prédios públicos em chamas correram o mundo.
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