Autoridades decretaram nesta quinta-feira (22) proibições ou restrições a novos protestos - Julien de Rosa / AFP

Autoridades decretaram nesta quinta-feira (22) proibições ou restrições a novos protestosJulien de Rosa / AFP

Publicado 22/10/2026 17:33

A família de um homem que morreu neste sábado, durante os distúrbios em Paris , exige que os resultados da autópsia sejam divulgados "o mais breve possível" pelo Ministério Público, que abriu uma investigação para determinar as causas do falecimento, declarou seu advogado à AFP nesta quinta-feira (22).

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"Solicitamos esses resultados da autópsia assim que ela for realizada, para saber as causas da morte", insistiu o advogado Youri Krassoulia, representante da companheira do falecido, um trabalhador de 59 anos, com contratos temporários no setor de entretenimento e "sem problemas cardíacos".



"Ninguém nos mantém informados sobre o que está acontecendo. Ninguém quer nos dar informações mais precisas", lamentou.



O Ministério Público abriu uma investigação para "apurar as causas da morte" e esclarecer as circunstâncias da morte do homem que, segundo as primeiras constatações informadas pelo órgão, teria morrido "em decorrência de um provável mal-estar" perto da Praça da República.



O homem morreu em uma das ruas que partem da Praça da República, um dos epicentros dos distúrbios de sábado. Seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, informou o Ministério Público.



Segundo Krassoulia, os familiares buscam agora qualquer informação ou depoimento, em particular vídeos que possam ter sido gravados antes ou no momento do falecimento.



Por sua vez, a Polícia informou que, no sábado, os bombeiros foram acionados por causa de um "homem de 59 anos inconsciente em via pública".



"Dadas as condições precárias de segurança nos arredores, a vítima foi levada ao posto de socorro de Château-d'Eau [próximo à Praça da República], onde morreu, apesar da intervenção dos serviços de emergência", acrescentou a fonte.



Também foi aberta outra investigação sobre uma segunda morte ocorrida em Paris durante a noite de domingo.



Trata-se de um homem de 48 anos que morreu no bairro de Les Halles após passar mal em via pública, apesar da rápida intervenção dos bombeiros, segundo a Polícia. "Solicitamos esses resultados da autópsia assim que ela for realizada, para saber as causas da morte", insistiu o advogado Youri Krassoulia, representante da companheira do falecido, um trabalhador de 59 anos, com contratos temporários no setor de entretenimento e "sem problemas cardíacos"."Ninguém nos mantém informados sobre o que está acontecendo. Ninguém quer nos dar informações mais precisas", lamentou.O Ministério Público abriu uma investigação para "apurar as causas da morte" e esclarecer as circunstâncias da morte do homem que, segundo as primeiras constatações informadas pelo órgão, teria morrido "em decorrência de um provável mal-estar" perto da Praça da República.O homem morreu em uma das ruas que partem da Praça da República, um dos epicentros dos distúrbios de sábado. Seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, informou o Ministério Público.Segundo Krassoulia, os familiares buscam agora qualquer informação ou depoimento, em particular vídeos que possam ter sido gravados antes ou no momento do falecimento.Por sua vez, a Polícia informou que, no sábado, os bombeiros foram acionados por causa de um "homem de 59 anos inconsciente em via pública"."Dadas as condições precárias de segurança nos arredores, a vítima foi levada ao posto de socorro de Château-d'Eau [próximo à Praça da República], onde morreu, apesar da intervenção dos serviços de emergência", acrescentou a fonte.Também foi aberta outra investigação sobre uma segunda morte ocorrida em Paris durante a noite de domingo.Trata-se de um homem de 48 anos que morreu no bairro de Les Halles após passar mal em via pública, apesar da rápida intervenção dos bombeiros, segundo a Polícia.

Proibição de novos protestos

Autoridades francesas decretaram nesta quinta-feira (22) proibições ou restrições a novos protestos que surgem após as grandes manifestações do último fim de semana, que resultaram na pior onda de violência registrada no país em vários anos.



O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que deseja "um retorno à calma", dois dias antes de novos protestos, e acusou grupos de extrema esquerda de tentar "derrubar a República" durante a onda recente de violência, a seis meses das eleições presidenciais.

"A recomendação geral é que não haja manifestações nos próximos dias", afirmou o chefe de Estado, após uma reunião do conselho de segurança.



Várias cidades francesas foram palco de confrontos e saques quando jovens tomaram as ruas em 17 de outubro, durante protestos contra o alto custo de vida. Pelo menos 3.000 estabelecimentos comerciais foram vandalizados no país. As cenas de saques e de prédios públicos em chamas correram o mundo.