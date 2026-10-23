Os museus parisienses do Louvre, Orsay e Picasso ficarão fechados no sábado - Lou Benoist / AFP

Os museus parisienses do Louvre, Orsay e Picasso ficarão fechados no sábado Lou Benoist / AFP

Publicado 23/10/2026 15:40

O governo francês anunciou, nesta sexta-feira (23), a mobilização de 70.000 policiais e gendarmes para evitar novos episódios de violência durante os protestos sociais previstos para sábado , diante das "inúmeras convocações nas redes sociais para cometer abusos" e "saques".

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A segunda maior economia da União Europeia viveu no sábado passado um dos maiores episódios de violência urbana dos últimos anos, seis meses antes de os franceses escolherem o sucessor do presidente de centro-direita, Emmanuel Macron.



A violência ocorreu à margem de grandes manifestações contra o aumento do custo de vida, convocadas pelo movimento dos coletes amarelos, às quais se juntaram estudantes que reivindicam, desde o fim de setembro, melhores condições nas escolas de ensino médio.



Ambos convocaram novos protestos para sábado. "Não estamos satisfeitos", afirmou Nathanaël Combary, presidente do sindicato estudantil Renouveau lycéen, após uma reunião das organizações estudantis com Macron, defendendo manter "a pressão" sobre o governo enquanto aguardam os anúncios previstos para segunda-feira.



No entanto, a margem de manobra do governo, minoritário no Parlamento, é limitada, sobretudo quando busca aprovar um forte ajuste fiscal no orçamento de 2027 para reduzir o elevado nível da dívida e do déficit públicos e tranquilizar os mercados.



A onda de violência agravou a imagem da França, já prejudicada pela situação das contas públicas. Um sinal disso é que o rendimento dos títulos da dívida pública francesa de dez anos voltou a superar 5%, algo inédito desde 2002.



Essa alta reflete o temor dos investidores em relação à capacidade do Estado francês de pagar sua dívida, cujo custo poderá aumentar ainda mais se a agência de classificação de risco Moody's rebaixar a nota da França nesta sexta-feira.

A segunda maior economia da União Europeia viveu no sábado passado um dos maiores episódios de violência urbana dos últimos anos, seis meses antes de os franceses escolherem o sucessor do presidente de centro-direita, Emmanuel Macron.A violência ocorreu à margem de grandes manifestações contra o aumento do custo de vida, convocadas pelo movimento dos coletes amarelos, às quais se juntaram estudantes que reivindicam, desde o fim de setembro, melhores condições nas escolas de ensino médio.Ambos convocaram novos protestos para sábado. "Não estamos satisfeitos", afirmou Nathanaël Combary, presidente do sindicato estudantil Renouveau lycéen, após uma reunião das organizações estudantis com Macron, defendendo manter "a pressão" sobre o governo enquanto aguardam os anúncios previstos para segunda-feira.No entanto, a margem de manobra do governo, minoritário no Parlamento, é limitada, sobretudo quando busca aprovar um forte ajuste fiscal no orçamento de 2027 para reduzir o elevado nível da dívida e do déficit públicos e tranquilizar os mercados.A onda de violência agravou a imagem da França, já prejudicada pela situação das contas públicas. Um sinal disso é que o rendimento dos títulos da dívida pública francesa de dez anos voltou a superar 5%, algo inédito desde 2002.Essa alta reflete o temor dos investidores em relação à capacidade do Estado francês de pagar sua dívida, cujo custo poderá aumentar ainda mais se a agência de classificação de risco Moody's rebaixar a nota da França nesta sexta-feira.

'Seremos inflexíveis'

Para evitar novas cenas de caos, que correram o mundo, o governo prometeu uma mobilização policial "maciça". O ministro do Interior, Laurent Nuñez, anunciou a mobilização de 70.000 policiais e gendarmes, além de cerca de vinte veículos blindados da gendarmeria, 15 caminhões com canhões de água, helicópteros e drones, entre outros equipamentos.



"Constatamos que há inúmeras convocações procedentes do movimento da extrema esquerda e da extrema esquerda radical (...) para cometer abusos" e "saques", declarou o ministro em entrevista coletiva. "Seremos inflexíveis", acrescentou.



As autoridades atribuem a violência a "pequenos grupos de extrema esquerda" - antifascistas, anarquistas e anarcoautônomos -, aos quais teriam se somado "criminosos oportunistas", especialmente jovens oriundos dos subúrbios das grandes cidades, para saquear lojas.



Em Orléans, cerca de 100 quilômetros ao sul de Paris, também será mobilizado um importante esquema de segurança, diante da expectativa de até 30.000 pessoas em uma manifestação contra o congresso do Reagrupamento Nacional (RN), partido de extrema direita de Marine Le Pen, que aparece como favorita nas pesquisas para a eleição presidencial.



Com as autoridades já pressionadas pela questão da segurança, um homem de 39 anos cometeu nesta sexta-feira um ataque "terrorista" e supostamente "racista" perto de Paris, que deixou um morto e vários feridos, antes de ser detido.



Museus fechados



Desde a violência de sábado, o governo descartou decretar estado de emergência e defendeu outras medidas para retomar o controle, como toques de recolher parciais e a proibição de manifestações que não sejam convocadas por atores "legítimos", como os sindicatos.



Em Paris e Marselha, segunda maior cidade da França, as autoridades autorizaram manifestações solicitadas pelas centrais sindicais, enquanto a marcha em Lyon foi proibida. No entanto, muitos dos episódios de violência da semana passada ocorreram durante protestos não autorizados.



Diante da nova jornada de protestos, muitos comerciantes em Paris protegeram as vitrines de seus estabelecimentos com painéis de madeira. Alguns pensam em não abrir, enquanto outros pretendem defender suas lojas por conta própria de eventuais saques.



"Vi tacos de beisebol, barras de ferro e espingardas de caça", alertou o presidente das Câmaras de Comércio e Indústria da França, que pediu aos comerciantes que "baixem as portas" e "deixem a polícia agir".



Os museus parisienses do Louvre, Orsay e Picasso, as duas sedes da Ópera de Paris e as fundações Cartier e Louis Vuitton permanecerão excepcionalmente fechados no sábado.