Polícia alemã prendeu o suspeito de espionagem nesta sexta-feira - Michaela Stache / AFP

Polícia alemã prendeu o suspeito de espionagem nesta sexta-feiraMichaela Stache / AFP

Publicado 23/10/2026 16:42 | Atualizado 23/10/2026 18:19

O ucraniano, identificado apenas como Vadym Y., de acordo com as regras alemãs de privacidade, é acusado de coletar informações militares para a Rússia, incluindo detalhes sobre a produção de armamentos, pessoal e instalações militares envolvidos na proteção do flanco oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), informou a Procuradoria Federal alemã.Acredita-se que o homem mantinha contato com um serviço de inteligência russo por meio de um intermediário desde pelo menos julho de 2025. Segundo os procuradores, parte das informações coletadas era proveniente de fontes públicas, mas outros dados foram solicitados a representantes da indústria europeia de armamentos.Ele foi preso pela Polícia Criminal Federal no Estado de Brandemburgo, no nordeste da Alemanha, de acordo com os procuradores. "É um sucesso que este caso tenha sido descoberto", afirmou Merz na quinta-feira, durante uma visita a Montenegro. "Mas não devemos nos iludir. As atividades dos serviços de inteligência russos na Alemanha continuam tão intensas quanto sempre foram." Merz afirmou que a Alemanha provavelmente enfrentará novos casos semelhantes "nos próximos meses e anos".Várias pessoas foram presas na Alemanha neste ano sob suspeita de espionagem em favor da Rússia. Em janeiro, uma mulher com cidadania alemã e ucraniana foi detida por suspeita de coletar informações de inteligência para um contato na Embaixada da Rússia. Em março, uma romena foi presa sob acusação de espionar uma pessoa que fornecia drones e componentes à Ucrânia a partir da Alemanha.Outras pessoas detidas neste ano e no ano passado foram acusadas de atuar em nome dos serviços de inteligência da China ou do Irã.No início de outubro, August Hanning, que chefiou o Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND, na sigla em alemão) entre 1998 e 2005, foi preso sob suspeita de ter repassado segredos de Estado a uma agência de inteligência estrangeira. Os procuradores não identificaram a agência à qual ele teria transmitido as informações sigilosas.