Proibição está prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027Marcello Casal jr / Agência Brasil
Em publicação nas redes sociais, o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis afirmou que as plataformas digitais devem criar uma forma de verificar a idade dos usuários e proteger a privacidade deles.
A medida acompanha uma tendência de outros países europeus que têm buscado endurecer o acesso de menores de idade às redes sociais devido aos efeitos sobre a saúde e segurança.
"Quando essa rolagem infinita rouba de uma criança o sono, a capacidade de se concentrar, o tempo com os amigos - todos os pais têm o dever de intervir. E nós, como Estado, devemos apoiá-los. Hoje, estamos votando o projeto de lei para estabelecer um limite de idade para o acesso às redes sociais", declarou.
A Grécia está entre os sete países da União Europeia que tentam encontrar uma solução para a verificação de idade em conjunto com a Comissão Europeia. A Austrália foi o primeiro país a aprovar uma medida de restrição do uso de redes sociais por menores de idade, em 2025.
ONU: Mundo caminha para aquecimento de 2,6 °C
Mesmo que os países cumpram integralmente seus compromissos climáticos mais recentes, as temperaturas globais podem continuar aumentando 2,6 °C acima dos níveis pré-industriais até o ano de 2100, segundo o estudo.
Isso superaria em muito a meta histórica do Acordo de Paris, tratado global sobre mudança climática que estabeleceu manter o aquecimento bem abaixo de 2 °C, ao mesmo tempo em que se busca um limite mais seguro de 1,5 °C.
Segundo o Relatório sobre a Lacuna de Emissões (Emissions Gap Report 2026), qualquer possibilidade de manter o nível de 1,5 °C foi "perdida" por décadas de ações insuficientes.
Em termos gerais, as emissões globais de gases de efeito estufa em 2025 se mantiveram praticamente no mesmo nível dos recordes de 2024, com uma diferença entre os dois anos pequena demais para ser distinguida, segundo o relatório.