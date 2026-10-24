Colisão aconteceu na tarde da última sexta-feira (23), ao sul da capital Manila, nas Filipinas - Montagem

Colisão aconteceu na tarde da última sexta-feira (23), ao sul da capital Manila, nas FilipinasMontagem

Publicado 24/10/2026 11:18

Dois aviões militares colidiram durante um exercício de treinamento em uma base aérea nas Filipinas , o que provocou a morte de quatro pilotos. Segundo a Força Aérea do país, a batida entre as duas aeronaves monomotoras SF-260 ocorreu na tarde de sexta-feira (23) na base aérea de Fernando, ao sul da capital Manila.

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Quatro pilotos da Força Aérea das Filipinas morrem em colisão de aviões em pleno voo Créditos: Reprodução redes sociais https://t.co/LWnBg6dOG9 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 24, 2026

"Os dois aviões caíram dentro do perímetro da base, não há registro de outras vítimas", declarou em comunicado o coronel Alvin Capinguian, porta-voz da Força Aérea das Filipinas.



Uma investigação foi iniciada para determinar as causas do acidente, e a frota de SF-260 da Força Aérea foi temporariamente mantida em solo como medida de precaução, detalhou.

"Os dois aviões caíram dentro do perímetro da base, não há registro de outras vítimas", declarou em comunicado o coronel Alvin Capinguian, porta-voz da Força Aérea das Filipinas.Uma investigação foi iniciada para determinar as causas do acidente, e a frota de SF-260 da Força Aérea foi temporariamente mantida em solo como medida de precaução, detalhou.

Relembre casos semelhantes

Vários acidentes fatais envolvendo aeronaves militares filipinas aconteceram nos últimos anos.

- 2026: em maio deste ano, dois pilotos militares morreram quando outro avião do tipo SF-260 caiu durante um voo de treinamento. A navegação envolvia um voo em formação com 11 aeronaves que decolaram da Base Aérea de Fernando, em Lipa, Batangas, com destino à Baguio, mas uma das aeronaves caiu por volta das 10h30 na localidade de Sitio Cabuy em Tuba, Benguet.

Todos os dez SF260 restantes pousaram em segurança no destino. Os SF260 da PHAF são operados pelo 102º Esquadrão de Treinamento, subordinado ao Comando de Treinamento da PHAF, sediado na Base Aérea de Fernando.

- 2025: em outubro, um ultraleve Rans S-12 Airaile caiu em circunstâncias desconhecidas em Concepcion, Tarlac. Os dois ocupantes faleceram e a aeronave foi destruída. O veículo caiu em um arrozal em Brgy. Panaliksikan, Concepcion, Tarlac, Filipinas. De acordo com o Tenente-Coronel Philip Antang, chefe da Polícia Nacional das Filipinas em Concepcion, a aeronave teria decolado de um aeroclube em Magalang, Pampanga, por volta das 10h44.

- 2023: Dois pilotos militares filipinos morreram quando o avião em que estavam caiu durante um voo de treinamento. Um SF-260 TP Marchetti foi visto caindo em um campo de arroz na província de Bataan, a oeste da capital Manila, 40 minutos após a decolagem, e uma investigação está em andamento sobre a causa do acidente, disse a força aérea.



- 2021: em julho, a queda de um avião militar C-130 deixou pelo menos 45 mortos nas Filipinas. O veículo tentou pousar na Ilha de Jolóno, sul do país. A aeronave tinha 92 pessoas a bordo, incluindo três pilotos e cinco tripulantes. Das 45 vítimas fatais, 42 eram militares e três civis.

Segundo autoridades locais, a aeronave, que transportava tropas de Cagayan de Oro [na ilha de Mindanao, ao sul], ultrapassou a pista. A tripulação ainda tentou arremeter para retomar o controle, mas não teve sucesso.

* Com informações da AFP

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Isabelle Rosa.