Mais de 100 mil pessoas marcharam em Paris neste sábado, 24, protestando contra o aumento do custo de vida na França. A polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água perto do final do protesto, que foi confinado à periferia sudeste da capital francesa. Em outras cidades, como Lyon e Nice, a polícia também recorreu a medidas de controle de multidão, enquanto em Marselha houve confrontos com manifestantes.
O descontentamento começou com protestos por falta de pessoal em uma escola e se espalhou por todo o país, com estudantes e trabalhadores exigindo melhores condições educacionais e aumentos salariais.
As escolas públicas perderam milhões de horas de ensino devido à falta de substituição de professores, enquanto os preços da energia subiram mais de 21% em setembro, impulsionando a inflação.
O presidente Emmanuel Macron se reuniu com representantes estudantis, prometendo reformar o sistema de admissões universitárias, mas os protestos continuam até que medidas concretas sejam anunciadas.
Estudantes e trabalhadores estão exigindo mais vagas no ensino superior, melhorias nas condições escolares e ajuda com custos diários, como aumento de bolsas e congelamento de aluguéis em habitações estudantis.
Protestos fecham museus e mobilizam forças policiais na França
Grandes museus em Paris estão de portas fechadas neste sábado, 24, e as autoridades mobilizaram uma força policial significativa para uma nova rodada de protestos prevista para toda a França, na tentativa de evitar a repetição dos violentos distúrbios da semana passada que chocaram o país.
As cenas de saques, carros incendiados e ataques a prédios públicos deixaram a impressão de que o governo havia perdido o controle, com grupos de vândalos mascarados atacando negócios em Paris e outros centros urbanos.
O Ministro do Interior, Laurent Nuñez, anunciou que até 70 mil policiais serão mobilizados em todo o país, juntamente com helicópteros, veículos blindados e canhões de água. Espera-se novamente uma grande participação, após mais de meio milhão de pessoas terem tomado as ruas na semana passada.
Museus importantes, como o Louvre, o d'Orsay, o Picasso e o Grand Palais, estão fechados hoje. A Art Basel, uma das feiras de arte contemporânea mais prestigiadas do mundo, abriu ao público nesta sexta, 23, mas a ameaça de distúrbios levaram os organizadores a cancelarem o programa do fim de semana.
Os comerciantes parisienses têm colocado proteções na entrada de suas lojas durante toda a semana. Perto da Place de la République, em Paris, um dos pontos críticos do último fim de semana, uma agência bancária e outros negócios foram protegidos com painéis de madeira para deter possíveis saqueadores.
Após os distúrbios, o prefeito de polícia de Paris, Patrice Faure, instou os comerciantes parisienses a contratarem seguranças. Ele posteriormente esclareceu que proteger os proprietários de negócios e seus estabelecimentos é responsabilidade do governo.
Marchas de protesto estão programadas em Paris e Marselha, mas algumas outras manifestações, incluindo em Lyon, Nice e Montpellier, foram proibidas pelas autoridades locais.
Em Lyon, a mídia francesa relatou que a polícia usou gás lacrimogêneo na manhã de sábado. As cidades fora de Paris foram duramente atingidas pelos distúrbios. Dois suspeitos no incêndio que quase destruiu a prefeitura do século XIX de Limoges foram colocados sob investigação formal e mantidos sob custódia, segundo a mídia francesa. O inquérito inclui tentativa de assassinato de um funcionário público.