Mais de 100 mil pessoas marcharam em Paris neste sábado - Valery Hache / AFP

Mais de 100 mil pessoas marcharam em Paris neste sábadoValery Hache / AFP

Publicado 24/10/2026 14:09

Mais de 100 mil pessoas marcharam em Paris neste sábado , 24, protestando contra o aumento do custo de vida na França. A polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água perto do final do protesto, que foi confinado à periferia sudeste da capital francesa. Em outras cidades, como Lyon e Nice, a polícia também recorreu a medidas de controle de multidão, enquanto em Marselha houve confrontos com manifestantes.

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O descontentamento começou com protestos por falta de pessoal em uma escola e se espalhou por todo o país, com estudantes e trabalhadores exigindo melhores condições educacionais e aumentos salariais.



As escolas públicas perderam milhões de horas de ensino devido à falta de substituição de professores, enquanto os preços da energia subiram mais de 21% em setembro, impulsionando a inflação.



O presidente Emmanuel Macron se reuniu com representantes estudantis, prometendo reformar o sistema de admissões universitárias, mas os protestos continuam até que medidas concretas sejam anunciadas.



Estudantes e trabalhadores estão exigindo mais vagas no ensino superior, melhorias nas condições escolares e ajuda com custos diários, como aumento de bolsas e congelamento de aluguéis em habitações estudantis. O descontentamento começou com protestos por falta de pessoal em uma escola e se espalhou por todo o país, com estudantes e trabalhadores exigindo melhores condições educacionais e aumentos salariais.As escolas públicas perderam milhões de horas de ensino devido à falta de substituição de professores, enquanto os preços da energia subiram mais de 21% em setembro, impulsionando a inflação.O presidente Emmanuel Macron se reuniu com representantes estudantis, prometendo reformar o sistema de admissões universitárias, mas os protestos continuam até que medidas concretas sejam anunciadas.Estudantes e trabalhadores estão exigindo mais vagas no ensino superior, melhorias nas condições escolares e ajuda com custos diários, como aumento de bolsas e congelamento de aluguéis em habitações estudantis.

Protestos fecham museus e mobilizam forças policiais na França

Grandes museus em Paris estão de portas fechadas neste sábado, 24, e as autoridades mobilizaram uma força policial significativa para uma nova rodada de protestos prevista para toda a França, na tentativa de evitar a repetição dos violentos distúrbios da semana passada que chocaram o país.

As cenas de saques, carros incendiados e ataques a prédios públicos deixaram a impressão de que o governo havia perdido o controle, com grupos de vândalos mascarados atacando negócios em Paris e outros centros urbanos.