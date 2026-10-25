Obama mantém boa popularidade entre a base do Partido DemocrataReprodução / X
Obama mantém, entre a base democrata, uma popularidade considerável, que está disposto a aproveitar para respaldar os candidatos de seu partido. O ex-presidente, de 65 anos, culpou o governo Trump pelo custo de vida cada vez mais elevado, uma preocupação à qual se soma o aumento dos preços dos combustíveis.
"O atual presidente escolheu tomar uma série de decisões ruins", disse Obama em Ohio, onde fez um comício para pedir votos para o ex-senador democrata Sherrod Brown. "Mais importante ainda, ele decidiu iniciar uma guerra desnecessária que ninguém pediu", acrescentou
"Após dois anos de caos, crueldade, corrupção e incompetência, como não tínhamos visto na era moderna, vocês têm a chance de dizer 'basta'", declarou em Cleveland. "Estamos votando por mudança bem aqui em Ohio".
Mais tarde, no vizinho Michigan, Obama apoiou o democrata Abdul El-Sayed, que disputa uma vaga no Senado com o republicano Mike Rogers. Obama também pediu aos presentes que votem sem demora nos dois estados. "Não procrastinem, não se enganem", disse.
A presença de Obama em Michigan foi criticada por Trump neste domingo (25) em sua rede Truth Social, onde indicou o eleitorado a votar em Rogers.
"Obama foi um presidente tremendamente incompetente! Pagou ao Irã bilhões de dólares e abriu o caminho para eles rumo a uma arma nuclear", afirmou o republicano, em referência ao acordo de 2015 negociado pelo então governo democrata, que oferecia ao Irã um alívio das sanções em troca de uma redução drástica de seu programa atômico.
Trump retirou Washington do acordo durante seu primeiro mandato e impôs sanções, inclusive aos países que compravam petróleo iraniano.
As pesquisas indicam que os democratas podem voltar a conquistar o controle da Câmara dos Representantes, mas enfrentam uma disputa muito mais acirrada no Senado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.