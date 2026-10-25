Búlgaros comparecem às urnas neste domingo para escolher seu presidente - Nikolay Doychinov / AFP

Búlgaros comparecem às urnas neste domingo para escolher seu presidenteNikolay Doychinov / AFP

Publicado 25/10/2026 09:19 | Atualizado 25/10/2026 09:21

Os búlgaros comparecem às urnas neste domingo (25) para escolher seu presidente, em uma eleição marcada por temores de segurança após uma série de ataques com drones contra navios mercantes no Mar Negro. Os locais de votação abriram às 7h00 (2h00 de Brasília) e fecham às 20h00 (15h00 de Brasília).

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A atual presidente, Iliana Iotova, que defende o diálogo com a Rússia e rejeita a ajuda militar à Ucrânia, é a favorita para permanecer no cargo, que é principalmente protocolar, segundo as pesquisas. As pesquisas indicam que Iliana, de 62 anos, deverá obter entre 41% e 47% dos votos.



Seu principal rival, Andrei Gyurov, economista e ex-primeiro-ministro interino, é apoiado pela oposição pró-Ocidente e aparece com entre 28% e 31% de apoio nas pesquisas.



Iliana Iotova assumiu neste ano o cargo de presidente da Bulgária, país membro da União Europeia e da Otan, depois que Rumen Radev renunciou para disputar as eleições parlamentares, com a aspiração de conquistar o posto de primeiro-ministro.



Se vencer no segundo turno, previsto para 1º de novembro, ela será a primeira mulher eleita presidente do país de 6,4 milhões de habitantes, com o menor PIB per capita da UE.



Em meio à guerra na Ucrânia, quatro navios foram atingidos neste mês perto da costa da Bulgária, com um balanço de 21 pessoas desaparecidas.



O governo convocou o embaixador de Moscou, mas insistiu que não há evidências que vinculem os ataques à Rússia. Enquanto isso, a Bulgária permanece profundamente dividida em relação a Moscou. A atual presidente, Iliana Iotova, que defende o diálogo com a Rússia e rejeita a ajuda militar à Ucrânia, é a favorita para permanecer no cargo, que é principalmente protocolar, segundo as pesquisas. As pesquisas indicam que Iliana, de 62 anos, deverá obter entre 41% e 47% dos votos.Seu principal rival, Andrei Gyurov, economista e ex-primeiro-ministro interino, é apoiado pela oposição pró-Ocidente e aparece com entre 28% e 31% de apoio nas pesquisas.Iliana Iotova assumiu neste ano o cargo de presidente da Bulgária, país membro da União Europeia e da Otan, depois que Rumen Radev renunciou para disputar as eleições parlamentares, com a aspiração de conquistar o posto de primeiro-ministro.Se vencer no segundo turno, previsto para 1º de novembro, ela será a primeira mulher eleita presidente do país de 6,4 milhões de habitantes, com o menor PIB per capita da UE.Em meio à guerra na Ucrânia, quatro navios foram atingidos neste mês perto da costa da Bulgária, com um balanço de 21 pessoas desaparecidas.O governo convocou o embaixador de Moscou, mas insistiu que não há evidências que vinculem os ataques à Rússia. Enquanto isso, a Bulgária permanece profundamente dividida em relação a Moscou.

Ucraniano é preso por suspeita de espionagem para Rússia

O ucraniano, identificado apenas como Vadym Y., de acordo com as regras alemãs de privacidade, é acusado de coletar informações militares para a Rússia, incluindo detalhes sobre a produção de armamentos, pessoal e instalações militares envolvidos na proteção do flanco oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), informou a Procuradoria Federal alemã.

Acredita-se que o homem mantinha contato com um serviço de inteligência russo por meio de um intermediário desde pelo menos julho de 2025. Segundo os procuradores, parte das informações coletadas era proveniente de fontes públicas, mas outros dados foram solicitados a representantes da indústria europeia de armamentos.



Ele foi preso pela Polícia Criminal Federal no Estado de Brandemburgo, no nordeste da Alemanha, de acordo com os procuradores. "É um sucesso que este caso tenha sido descoberto", afirmou Merz na quinta-feira, durante uma visita a Montenegro. "Mas não devemos nos iludir. As atividades dos serviços de inteligência russos na Alemanha continuam tão intensas quanto sempre foram." Merz afirmou que a Alemanha provavelmente enfrentará novos casos semelhantes "nos próximos meses e anos".