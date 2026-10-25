Protestos, em maioria pacíficos, levaram cerca de 410 mil pessoas às ruas - Thibaud Moritz / AFP

Protestos, em maioria pacíficos, levaram cerca de 410 mil pessoas às ruasThibaud Moritz / AFP

Publicado 25/10/2026 12:42

As manifestações deste sábado (24) na França deixaram 1.314 detidos, 53 policiais feridos e 24 lojas saqueadas. O balanço provisório foi divulgado neste domingo (25) pelo Ministério do Interior. Segundo as autoridades, foram registradas 289 atos em via pública, entre manifestações e concentrações que reuniram cerca de 410 mil pessoas.





Centenas de milhares de pessoas voltaram a ocupar as ruas em marchas contra o alto custo de vida que decorreram, em sua maioria, pacificamente. Os atos aconteceram sob um esquema de segurança reforçado em relação ao sábado anterior (17), quando ocorreram atos de violência e saques em várias cidades.



Sobre os últimos protestos, o Ministério do Interior assegurou que em muitas cidades "formaram-se grupos considerados de risco, integrados principalmente por militantes da extrema esquerda radical", que protagonizaram confrontos com a polícia. Foram registrados incidentes ao término das manifestações em diversas cidades, entre elas Paris, Marselha e Bordeaux.



O balanço provisório, estabelecido na manhã deste domingo, contabiliza 1.314 detenções, frente às 2.628 registradas em 17 de outubro. Além disso, 53 membros das forças de segurança ficaram feridos, em comparação aos 1.144 da semana anterior.



As autoridades também informaram danos em vários estabelecimentos, dos quais 24 foram saqueados, em contraste com os 1.522 negócios afetados durante a mobilização anterior. LEIA MAIS: Obama critica 'caos e crueldade' de Trump durante comício democrata Centenas de milhares de pessoas voltaram a ocupar as ruas em marchas contra o alto custo de vida que decorreram, em sua maioria, pacificamente. Os atos aconteceram sob um esquema de segurança reforçado em relação ao sábado anterior (17), quando ocorreram atos de violência e saques em várias cidades.Sobre os últimos protestos, o Ministério do Interior assegurou que em muitas cidades "formaram-se grupos considerados de risco, integrados principalmente por militantes da extrema esquerda radical", que protagonizaram confrontos com a polícia. Foram registrados incidentes ao término das manifestações em diversas cidades, entre elas Paris, Marselha e Bordeaux.O balanço provisório, estabelecido na manhã deste domingo, contabiliza 1.314 detenções, frente às 2.628 registradas em 17 de outubro. Além disso, 53 membros das forças de segurança ficaram feridos, em comparação aos 1.144 da semana anterior.As autoridades também informaram danos em vários estabelecimentos, dos quais 24 foram saqueados, em contraste com os 1.522 negócios afetados durante a mobilização anterior.

Distúrbios em Barcelona terminam com 128 detidos

Em Barcelona, 128 pessoas, incluindo dezenas de menores de idade, foram detidas por "atos de vandalismo", "danos ao espaço público" ou "saques", em distúrbios que lembram, em menor escala, os incidentes ocorridos durante os protestos de 17 de outubro na França.



Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram grupos de jovens, muitos deles vestidos de preto, correndo pelas ruas de Barcelona e atacando estabelecimentos comerciais depois de se concentrarem em uma grande praça no centro da cidade, como parte de uma manifestação não comunicada às autoridades.



Entre os detidos há 73 menores de idade, afirmou Sílvia Catà, comandante dos Mossos d’Esquadra, a polícia catalã, ao veículo 3CatInfo.



"Estamos elaborando os relatórios para encaminhá-los, por um lado, à Promotoria de Menores e, por outro, ao tribunal correspondente", explicou Catà. Ela disse que apenas duas pessoas detidas tinham "antecedentes judiciais". Ela acrescentou que 14 agentes dos Mossos e outro da Guarda Urbana ficaram "feridos". Sílvia Catà chamou o ocorrido de "violência gratuita".



A polícia analisa o perfil dos detidos nos distúrbios, que aconteceram a pouco mais de um mês das eleições gerais antecipadas na Espanha. "São pessoas totalmente desorganizadas", convocadas pelas redes sociais, afirmou Sílvia Catà, que citou especificamente a plataforma TikTok.



No fim da noite de sábado, os Mossos recomendaram à população que não se aproximasse da área próxima à central Praça da Catalunha, onde grupos violentos "queimam contêineres, destroem o mobiliário urbano e atiram pedras contra a polícia".



"A violência não tem espaço na Catalunha. Nunca", reagiu no X o presidente regional Salvador Illa, que pediu que os vândalos "paguem" por seus atos.