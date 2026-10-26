Entre os mortos, estaria uma meninna de sete anos de idadeEyad Baba / AFP
Em 24 horas, três pessoas morreram e 60 ficaram feridas em ataques aéreos israelenses nos arredores da Faixa de Gaza, declarou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil, uma organização de socorro que opera sob o comando do Hamas.
"Retiramos três vítimas", entre elas "uma menina" de sete anos, após "um ataque israelense a um campo de deslocados na região de Al-Mawasi", a oeste da cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa, declarou Basal.
Por sua vez, a Defesa Civil palestina confirmou a morte de outra pessoa em um ataque aéreo em um segundo acampamento de deslocados, perto de Khan Yunis.
O hospital Al Shifa informou que um terceiro ataque aéreo resultou na morte de uma pessoa e deixou três feridas no bairro de Rimal, na Cidade de Gaza, no norte do território.
Enquanto isso, as autoridades militares israelenses afirmaram à reportagem não ter conhecimento de qualquer incursão nessas áreas nesta segunda-feira.
Uma fonte das forças de segurança em Gaza informou à reportagem que "vários tanques e veículos militares, acompanhados por uma escavadeira militar", entraram nesta segunda-feira de manhã na zona situada a oeste da "linha amarela", no centro do território.
Após o cessar-fogo estabelecido para Gaza em outubro de 2025, foi criada a chamada "linha amarela" para separar as áreas sob controle israelense, mais de 60% do território, daquelas sob controle do Hamas.
Israel e o movimento islamista palestino acusam-se mutuamente de violar essa trégua, alcançada dois anos após o início da guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em território israelense.
Pelo menos 1.500 palestinos morreram desde o início do acordo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob a autoridade do Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU. Desde 7 de outubro de 2023, Israel lançou uma campanha militar sem precedentes que destruiu a maior parte de Gaza e matou mais de 74.500 pessoas, segundo o mesmo ministério.
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