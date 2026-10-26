Entre os mortos, estaria uma meninna de sete anos de idade - Eyad Baba / AFP

Entre os mortos, estaria uma meninna de sete anos de idadeEyad Baba / AFP

Publicado 26/10/2026 10:43

Pelo menos cinco pessoas morreram em ataques israelenses na Faixa de Gaza , incluindo uma menina de sete anos. A informação foi divulgada por diversas fontes locais palestinas nesta segunda-feira (26). As autoridades militares de Israel, no entanto, negam ter realizado qualquer incursão na região.