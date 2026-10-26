Leão foi operado com sucesso em 13 de outubro no hospital Gemelli, em Roma - Tiziana Fabi / AFP

Leão foi operado com sucesso em 13 de outubro no hospital Gemelli, em RomaTiziana Fabi / AFP

Publicado 26/10/2026 18:20

O Vaticano confirmou, nesta segunda-feira (26), que a viagem que o papa Leão XIV tinha prevista para novembro a três países sul-americanos será realizada conforme o planejado, apesar de ter passado há duas semanas por uma cirurgia por câncer de pulmão.

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"O Escritório de Imprensa da Santa Sé confirma que a viagem apostólica do papa Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista de 6 a 17 de novembro de 2026, será realizada de acordo com o programa publicado anteriormente", informou o Vaticano em nota. A viagem incluirá uma dúzia de voos e dois passeios de helicóptero a grandes altitudes.



"Me enche de alegria retornar ao continente no qual vivi tantos momentos da minha vida", mencionou o papa, segundo o comunicado.



De acordo com o Vaticano, "a intervenção cirúrgica foi realizada com sucesso e sem complicações. Os exames médicos posteriores confirmaram que a doença estava localizada e que não é necessário nenhum tratamento oncológico adicional".



"Levando em conta sua situação clínica atual, assim como os resultados dos exames diagnósticos e das análises laboratoriais realizados, não existem contraindicações que o impeçam de realizar, conforme previsto, sua próxima viagem apostólica à América Latina", apontou a nota.



Leão, de 71 anos, foi operado com sucesso em 13 de outubro no hospital Gemelli, em Roma, para a retirada de um tumor cancerígeno na parte inferior do pulmão direito. Recebeu alta no dia 17 de outubro.



Seu cirurgião, Stefano Margaritora, afirmou na ocasião que ele se encontrava em uma "situação clínica absolutamente satisfatória". O papa não precisará de mais tratamento para o câncer de pulmão, após exames confirmarem onde a doença estava localizada, informou o Vaticano nesta quarta-feira (21).



Embora Margaritora tenha assegurado que não existiam "razões clínicas" para que a viagem à América do Sul não prosseguisse, alguns observadores do Vaticano haviam especulado que o giro poderia sofrer alguma alteração.



O Vaticano anunciou na sexta-feira que o santo padre cancelará uma visita prevista a Assis no dia 27 de outubro, seguindo a recomendação de seus médicos. O papa deveria participar de uma reunião na próxima terça-feira (27) para marcar o 40º aniversário do Dia Mundial de Oração pela Paz de São João Paulo II. "O Escritório de Imprensa da Santa Sé confirma que a viagem apostólica do papa Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista de 6 a 17 de novembro de 2026, será realizada de acordo com o programa publicado anteriormente", informou o Vaticano em nota. A viagem incluirá uma dúzia de voos e dois passeios de helicóptero a grandes altitudes."Me enche de alegria retornar ao continente no qual vivi tantos momentos da minha vida", mencionou o papa, segundo o comunicado.De acordo com o Vaticano, "a intervenção cirúrgica foi realizada com sucesso e sem complicações. Os exames médicos posteriores confirmaram que a doença estava localizada e que não é necessário nenhum tratamento oncológico adicional"."Levando em conta sua situação clínica atual, assim como os resultados dos exames diagnósticos e das análises laboratoriais realizados, não existem contraindicações que o impeçam de realizar, conforme previsto, sua próxima viagem apostólica à América Latina", apontou a nota.Leão, de 71 anos, foi operado com sucesso em 13 de outubro no hospital Gemelli, em Roma, para a retirada de um tumor cancerígeno na parte inferior do pulmão direito. Recebeu alta no dia 17 de outubro.Seu cirurgião, Stefano Margaritora, afirmou na ocasião que ele se encontrava em uma "situação clínica absolutamente satisfatória". O papa não precisará de mais tratamento para o câncer de pulmão, após exames confirmarem onde a doença estava localizada, informou o Vaticano nesta quarta-feira (21).Embora Margaritora tenha assegurado que não existiam "razões clínicas" para que a viagem à América do Sul não prosseguisse, alguns observadores do Vaticano haviam especulado que o giro poderia sofrer alguma alteração.O Vaticano anunciou na sexta-feira que o santo padre cancelará uma visita prevista a Assis no dia 27 de outubro, seguindo a recomendação de seus médicos. O papa deveria participar de uma reunião na próxima terça-feira (27) para marcar o 40º aniversário do Dia Mundial de Oração pela Paz de São João Paulo II.

Em suas aparições públicas desde que retornou ao Vaticano, Leão XIV demonstrou boa saúde e falou com voz forte e clara.