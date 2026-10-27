Boletim analisa a quantidade de gases do efeito estufa presentes na atmosfera, e não as novas emissões anuais - Reprodução

Boletim analisa a quantidade de gases do efeito estufa presentes na atmosfera, e não as novas emissões anuais Reprodução

Publicado 27/10/2026 08:56



As concentrações dos três principais gases do efeito estufa na atmosfera — dióxido de carbono (CO2), metano e óxido nitroso — atingiram níveis recordes em 2025. A informação foi divulgada nesta terça-feira (27) pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), da ONU, que alertou sobre a consolidação de impactos climáticos que persistirão durante séculos.





O 22º Boletim Anual sobre Gases do Efeito Estufa da OMM foi publicado antes da COP31 da ONU sobre o clima, que acontecerá de 9 a 20 de novembro em Antália, Turquia. A OMM afirmou que o aumento provocará um incremento adicional das temperaturas globais a longo prazo.



"Mais um ano, mais um novo recorde", declarou a secretária-geral adjunta da OMM, Ko Barrett. Segundo Barrett, os gases do efeito estufa estão retendo uma "quantidade sem precedentes de calor na atmosfera, o que alimenta a intensificação dos fenômenos meteorológicos mais extremos e dos riscos associados para nossas economias e sociedades".



"Os últimos 11 anos foram os mais quentes já registrados e a tendência vai continuar. O dióxido de carbono (CO2) tem uma vida muito longa e, por isso, afetará o clima global não apenas durante anos, mas durante décadas e até séculos", alertou.

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Efeito do El Niño

O boletim analisa as concentrações de gases do efeito estufa, ou seja, a quantidade destes gases presente na atmosfera, e não as novas emissões anuais resultantes do uso de mais carvão, petróleo e gás.



Em 2025, a concentração de dióxido de carbono atingiu 426,8 partes por milhão (ppm); a de metano, 1.948 partes por bilhão; e a de óxido nitroso, 339,1 partes por bilhão. Os números equivalem, respectivamente, a 153%, 267% e 126% dos níveis pré-industriais registrados antes de 1750.



Dos três principais gases de efeito estufa, o CO2 responde por quase 66% do efeito de aquecimento sobre o clima. Aproximadamente metade do CO2 emitido a cada ano permanece na atmosfera; o restante é absorvido pelos ecossistemas terrestres e pelos oceanos.



Entre 2024 e 2025, a concentração média global de CO2 aumentou em 2,8 ppm, menos que o acréscimo recorde de 3,6 ppm registrado entre 2023 e 2024.



A principal diretora científica da OMM, Oksana Tarasova, afirmou que isso refletiu a "recuperação dos sumidouros de carbono terrestres e a redução das emissões de carbono procedentes de incêndios em 2025, após o forte fenômeno El Niño de 2023-2024", o fenômeno climático natural que eleva as temperaturas.



Também supera a taxa média de crescimento de 2,6 ppm observada durante a última década, contra 0,8 ppm registrado na década de 1960.



"Podemos esperar um novo aumento das concentrações em 2026 devido à queima de combustíveis fósseis e ao desenvolvimento de um potente fenômeno El Niño que afetará os sumidouros de carbono terrestres, como aconteceu em 2023-2024", advertiu Tarasova.



Outros problemas

O metano representa quase 16% do efeito de aquecimento provocado pelos gases do efeito estufa de longa duração, embora tenha uma vida atmosférica muito mais curta que a do CO2. Quase um terço do metano liberado na atmosfera procede de fontes naturais, como áreas úmidas, enquanto o restante vem de fontes humanas, como a pecuária, o cultivo de arroz, os aterros sanitários e a queima de biomassa.



O boletim destaca que, à medida que os países transformam seus sistemas energéticos no sentido da descarbonização, mais atenção deve ser atribuída a dois gases potentes, embora menos abundantes, estreitamente ligados à produção e distribuição de energia elétrica: o hidrogênio molecular (H2) e o hexafluoreto de enxofre (SF6).



Utilizado principalmente como supressor de faíscas nas redes de distribuição elétrica, o SF6 aumentou de forma constante ao longo das últimas três décadas.



As razões para o aumento dos níveis de H2 na última década continuam desconhecidas, embora o gás tenha começado a ser utilizado como meio de armazenamento de energia.