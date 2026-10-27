Apesar de trégua em Oleshky, Rússia e Ucrânia não cessaram ataques em outras regiões - Divulgação / State Emergency Service of Ukraine

Apesar de trégua em Oleshky, Rússia e Ucrânia não cessaram ataques em outras regiõesDivulgação / State Emergency Service of Ukraine

Publicado 27/10/2026 10:46

Entrou em vigor, na madrugada desta terça-feira (27), o cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia destinado a permitir a entrada de ajuda humanitária em Oleshky, cidade ucraniana sob ocupação russa. Fora da trégua localizada, aceita pelas duas partes, os bombardeios não cessaram em outras regiões, e mísseis balísticos atingiram a capital, Kiev, durante a noite.





A suspensão dos combates, anunciada na última sexta-feira (23) pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, busca facilitar a assistência à cidade, situada no sul da Ucrânia e isolada por drones explosivos e estradas minadas. Os moradores estão há várias semanas sem acesso a alimentos e medicamentos.



"No âmbito dos preparativos para uma operação humanitária na área de Oleshky, na região de Kherson, as Forças Armadas da Federação da Rússia cessaram fogo no setor a partir das 4h, horário de Moscou" (22h de segunda-feira no horário de Brasília), informou o Ministério da Defesa russo no Telegram.



"Começou um 'regime de silêncio', e a parte ucraniana respeita seus compromissos", escreveu, na mesma plataforma, o comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets.



A reportagem não pôde verificar de forma independente a interrupção das hostilidades.

LEIA MAIS: Israel vai às urnas na primeira eleição desde o início da guerra A suspensão dos combates, anunciada na última sexta-feira (23) pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, busca facilitar a assistência à cidade, situada no sul da Ucrânia e isolada por drones explosivos e estradas minadas. Os moradores estão há várias semanas sem acesso a alimentos e medicamentos."No âmbito dos preparativos para uma operação humanitária na área de Oleshky, na região de Kherson, as Forças Armadas da Federação da Rússia cessaram fogo no setor a partir das 4h, horário de Moscou" (22h de segunda-feira no horário de Brasília), informou o Ministério da Defesa russo no Telegram."Começou um 'regime de silêncio', e a parte ucraniana respeita seus compromissos", escreveu, na mesma plataforma, o comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets.A reportagem não pôde verificar de forma independente a interrupção das hostilidades.

Aproximação Trump-Putin

Posteriormente, os Exércitos russo e ucraniano afirmaram que respeitariam um cessar-fogo a partir das 1h00 GMT (22h de Brasília). A operação ocorre em um contexto de aproximação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Rússia, em detrimento da Ucrânia e de seus aliados europeus.



Na segunda-feira (26), o Kremlin já havia se mostrado aberto a outras tréguas humanitárias desse tipo, ao reiterar que a Rússia valoriza "muito" os esforços dos negociadores americanos, em especial os da primeira-dama.



A duração da trégua em Oleshky ainda não está claramente estabelecida. O porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, declarou na sexta-feira que a saída dos habitantes pode levar pelo menos "alguns dias". O alcance geográfico também é impreciso: Moscou afirmou que o cessar-fogo seria aplicado ao "setor de Kherson", enquanto Kiev citou uma "zona delimitada" ao redor de Oleshky.



Além disso, não há garantia de que seja respeitado, já que as partes trocam acusações de múltiplas violações das tréguas anunciadas em mais de quatro anos de guerra.



Localizada às margens do rio Dnipro, Oleshky está sob ocupação russa desde as primeiras semanas da invasão em larga escala das tropas de Moscou, em fevereiro de 2022. A cidade fica a menos de 10 quilômetros em linha reta de Kherson, a capital regional, reconquistada pela Ucrânia durante uma contraofensiva de Kiev em novembro de 2022.



Os últimos habitantes de Oleshky estão muito isolados, diante da ameaça constante de drones explosivos, russos e ucranianos, que atacam veículos. Além disso, as estradas que levam à cidade estão repletas de minas.



Negociações em novembro

Segundo moradores entrevistados pela reportagem no início de outubro, a situação provocou uma grave escassez de alimentos e medicamentos nas últimas semanas. Ucrânia e Rússia reconhecem a crise humanitária na localidade, mas negam a responsabilidade pela situação e se acusam de dificultar a entrega de alimentos e as saídas de moradores.



A população de Oleshky, afetada por graves inundações em 2023 após a destruição de uma represa que, segundo Kiev, foi provocada pela Rússia, caiu de quase 24 mil habitantes para apenas 2 mil atualmente.



Kiev permanece em estado de alerta quase permanente devido aos bombardeios russos, que na noite de segunda-feira mataram uma pessoa perto de um supermercado e provocaram danos em centros médicos. Durante a madrugada desta terça-feira, vários mísseis balísticos foram lançados contra a capital ucraniana.



A Ponte Sul foi atingida por um bombardeio que danificou a estrutura do metrô local, disse o prefeito da capital, Vitali Klitschko. Em território ucraniano ocupado, um ônibus que viajava entre Moscou e a Crimeia anexada foi atingido por um drone ucraniano, que deixou um morto e 31 feridos, segundo o governador designado pela Rússia, Yevgueni Balitski.



Na Rússia, um ataque com drones matou uma pessoa na região fronteiriça de Briansk, informaram as autoridades.