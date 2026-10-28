Vagões tombaram após colisão entre trens, a cerca 150 quilômetros de Madri - Reprodução / Guardia Civil

Vagões tombaram após colisão entre trens, a cerca 150 quilômetros de MadriReprodução / Guardia Civil

Publicado 28/10/2026 10:03

Pelo menos 64 pessoas morreram e 80 ficaram feridas, nesta quarta-feira (28), na colisão de dois trens de alta velocidade, a 150 quilômetros ao sul de Madri, na Espanha. O acidente aconteceu menos de um ano após outro desastre ferroviário entre duas composições em Adamuz , na Andaluzia, quando 46 pessoas morreram, em uma tragédia que comoveu o país.





Imagens de televisão mostravam as duas longas composições — uma vermelha, da empresa Iryo, e outro branca, da Renfe — parcialmente descarrilados após a colisão, com alguns vagões tombados nas laterais. O acidente ocorreu às 08h54 (04h54 no horário de Brasília), quando os dois trens colidiram perto da estação de Urda, uma localidade na província de Toledo, segundo informou o serviço de emergência regional.



"Consternado com o grave acidente ferroviário em Toledo", escreveu o chefe de Governo, o socialista Pedro Sánchez, em uma mensagem na rede social X, na qual afirma estar em contato permanente com o ministro dos Transportes e com o presidente da região de Castela-La Mancha, onde o acidente ocorreu. LEIA MAIS: Anistia Internacional denunciará Milei à ONU por ataque a jornalistas Imagens de televisão mostravam as duas longas composições — uma vermelha, da empresa Iryo, e outro branca, da Renfe — parcialmente descarrilados após a colisão, com alguns vagões tombados nas laterais. O acidente ocorreu às 08h54 (04h54 no horário de Brasília), quando os dois trens colidiram perto da estação de Urda, uma localidade na província de Toledo, segundo informou o serviço de emergência regional."Consternado com o grave acidente ferroviário em Toledo", escreveu o chefe de Governo, o socialista Pedro Sánchez, em uma mensagem na rede social X, na qual afirma estar em contato permanente com o ministro dos Transportes e com o presidente da região de Castela-La Mancha, onde o acidente ocorreu.

Trens das empresas Iryo e Renfe colidiram às 08h54 (04h54 no horário de Brasília) Reprodução / Guardia Civil



Várias equipes de bombeiros, três helicópteros e duas unidades móveis de terapia intensiva já estão na região, acrescentou. O Ministério do Interior também determinou o envio de efetivos da Unidade Militar de Emergências, informaram fontes governamentais.



"A circulação na linha de alta velocidade Madri-Andaluzia está interrompida devido a uma colisão entre dois trens", informou no X a empresa pública responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária, a Adif.



Pouco depois, a companhia Renfe emitiu um comunicado afirmando que seu trem de alta velocidade, que havia partido de Madri às 8h (horário local) rumo a Sevilha, no sul, "sofreu um acidente com um trem da Iryo entre Los Yébenes e Urda (na província de Toledo)". A empresa manifestou total apoio às pessoas afetadas e acrescentou que "está reunindo informações para poder avaliar a situação".

Várias equipes de bombeiros, três helicópteros e duas unidades móveis de terapia intensiva já estão na região, acrescentou. O Ministério do Interior também determinou o envio de efetivos da Unidade Militar de Emergências, informaram fontes governamentais."A circulação na linha de alta velocidade Madri-Andaluzia está interrompida devido a uma colisão entre dois trens", informou no X a empresa pública responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária, a Adif.Pouco depois, a companhia Renfe emitiu um comunicado afirmando que seu trem de alta velocidade, que havia partido de Madri às 8h (horário local) rumo a Sevilha, no sul, "sofreu um acidente com um trem da Iryo entre Los Yébenes e Urda (na província de Toledo)". A empresa manifestou total apoio às pessoas afetadas e acrescentou que "está reunindo informações para poder avaliar a situação".

Sánchez cancela compromissos

"A primeira coisa é lamentar essa tragédia terrível. Transmitir às famílias os nossos pêsames, a nossa tristeza, o nosso apoio, o nosso carinho em um momento tão duro, tão difícil", afirmou o rei da Espanha, Felipe VI, na televisão espanhola, nas proximidades de Valência, onde participava de um ato.



O acidente aconteceu durante o período de campanha para as eleições gerais de 29 de novembro. Pedro Sánchez cancelou sua participação em um evento previsto para a manhã desta quarta-feira em Madri, informou sua equipe. O Partido Socialista (PSOE), do qual é líder, anunciou a suspensão de todas as atividades de campanha durante o dia.



Emiliano García-Page, presidente da região de Castilla-La Mancha, anunciou que acompanhava a situação com "preocupação" e o cancelamento de sua agenda para seguir até o local.



O líder do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, também declarou no X que estava "muito preocupado" com o acidente.



"Hoje a Europa chora", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao tomar conhecimento do acidente, que o presidente francês, Emmanuel Macron, classificou como um "terrível drama ferroviário".



Com 4 mil quilômetros de trilhos, a rede ferroviária de alta velocidade espanhola é a segunda maior do mundo, depois da chinesa, e um dos orgulhos do país.



A tragédia de Adamuz, em 18 de janeiro, provocou debates na Espanha sobre a manutenção da rede ferroviária e sobre a segurança dos passageiros, no segundo país mais visitado por turistas no planeta. O acidente, no qual um trem da empresa privada Iryo descarrilou antes de colidir com um trem da estatal Renfe que seguia no sentido contrário, também desencadeou duras críticas da oposição de direita e de extrema direita ao governo de esquerda de Pedro Sánchez.