Milei chegou a participar do lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência do Brasil - Allison Sales / NurPhoto

Milei chegou a participar do lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência do BrasilAllison Sales / NurPhoto

Publicado 28/10/2026 15:40

Parlamentares e dirigentes da oposição exigiram explicações do governo de Javier Milei sobre uma eventual ajuda para a fuga do senador e ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) da Argentina rumo aos Estados Unidos e apresentaram um pedido de interpelação a membros de seu gabinete.

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Flávio, sua esposa e suas duas filhas entraram na Argentina na noite de terça-feira (27) pela província de Misiones e, cerca de duas horas depois, partiram de Puerto Iguazú em um avião privado rumo aos Estados Unidos, com escala no Equador.



"Bolsonaro fugiu. Milei o ajudou. Já apresentamos o pedido de interpelação ao chefe de gabinete, Diego Santilli, para que preste contas perante o Congresso", disse no X o deputado Agustín Rossi, da ala peronista de oposição.



O bloco oposicionista União pela Pátria questionou o governo sobre "por que não foi retida a aeronave nem atrasada a decolagem enquanto se verificava a situação judicial do passageiro", dada a "implicação que este caso tem para a relação bilateral". Flávio, sua esposa e suas duas filhas entraram na Argentina na noite de terça-feira (27) pela província de Misiones e, cerca de duas horas depois, partiram de Puerto Iguazú em um avião privado rumo aos Estados Unidos, com escala no Equador."Bolsonaro fugiu. Milei o ajudou. Já apresentamos o pedido de interpelação ao chefe de gabinete, Diego Santilli, para que preste contas perante o Congresso", disse no X o deputado Agustín Rossi, da ala peronista de oposição.O bloco oposicionista União pela Pátria questionou o governo sobre "por que não foi retida a aeronave nem atrasada a decolagem enquanto se verificava a situação judicial do passageiro", dada a "implicação que este caso tem para a relação bilateral".

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Argentina, Gabriel Solano, também cobrou uma investigação judicial. "Esperamos que o governo ? que afirma ter expulsado 30 mil terroristas ? não esteja, agora, atuando como cúmplice de um fugitivo", declarou.



Solano defendeu que a Justiça apure se Milei colaborou com Flávio Bolsonaro para facilitar sua saída do Brasil.



Os parlamentares também perguntaram por que o comunicado que confirmou a entrada e a saída de Bolsonaro foi divulgado somente após a decolagem. "Quem deu a ordem para que fosse assim?", questionaram.



Além disso, solicitaram ao governo que confirmasse uma informação publicada pelo jornal La Nación sobre a presença do assessor presidencial Santiago Caputo no aeroporto internacional de Puerto Iguazú horas antes da decolagem do voo.



As autoridades argentinas informaram na madrugada desta quarta-feira (28) a entrada e a saída de Bolsonaro, que viajou aos Estados Unidos com a esposa e as duas filhas em um voo privado com escala no Equador.

O senador conservador, de 45 anos, que ainda não reconheceu sua derrota eleitoral para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é investigado por dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF).

O primeiro apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo seu amigo e advogado Willer Tomaz, enquanto que o segundo investiga uma suposta corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionadas ao financiamento, pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do filme "Dark Horse", cinebiografia de Bolsonaro.



A Justiça havia proibido sua saída do país e cancelado seus passaportes, embora não houvesse ordem de prisão.