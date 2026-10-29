O acidente é o segundo que atinge as linhas de alta velocidade do país neste anoRFI / Reprodução
08h30, falha no sistema
Minutos depois, às 8h00, o trem AVE 2080 da estatal Renfe segue o mesmo percurso, com quase 400 passageiros a bordo.
As condições meteorológicas são muito boas nessa linha de trem de alta velocidade, a primeira desse tipo inaugurada na Espanha em 1992.
"Por volta das 8h30" — relatou o ministro dos Transportes, Óscar Puente —, o sistema de sinalização LZB, que controla em tempo real a circulação dos trens de alta velocidade, sofre uma avaria.
Essa falha provoca a parada dos seis trens que se encontravam em um trecho de 69 quilômetros, entre eles os dois que colidiriam pouco depois, e transfere a gestão do tráfego para o centro de controle com sede em Madri, como está previsto nesses casos.
08h36, ordem "equivocada"
Essa ordem "equivocada" é dada apesar do sinal vermelho que impede a retomada devido à presença do trem da Iryo, que permanece parado após não conseguir dar partida após pane no sistema, lamenta Puente. Em 17 minutos, o trem da Renfe percorre 25 quilômetros sem que ninguém o detenha.
08h53, colisão mortal
Segundo o ministro, ainda se desconhece a velocidade a que circulava o trem da Renfe no momento do impacto, embora naquele trecho pudesse "chegar a até 200 km/h".
A violência da colisão lançou dois vagões do Iryo sobre um declive, transformando-os em um amontoado de ferros retorcidos. As equipes de resgate continuam procurando vítimas entre os vagões destruídos.
"Reforçar a segurança"
"Estamos trabalhando dia e noite não apenas para dar uma resposta aos familiares das vítimas, mas também para esclarecer até o último detalhe desta tragédia e, é claro, reforçar a segurança para que isto não volte a acontecer", disse
Os reis da Espanha, Felipe VI e Letizia, visitarão nesta quinta-feira os feridos internados em um hospital de Toledo, a quase 70 quilômetros do local do acidente, informou a Casa Real.
No município de Urda, o mais próximo ao local da tragédia, uma escola foi habilitada para receber os parentes das vítimas, que contam com o apoio de funcionários da Cruz Vermelha.
"Serão horas duras e longas", disse Carmen García, psicóloga que atende as famílias no centro improvisado.
"Temos pessoas em estado de choque, que não têm consciência do que aconteceu, pessoas irritadas, pessoas tristes, preocupadas, o luto vai ser complicado", acrescentou.
O pároco de Urda, José Miguel Fernández, também compareceu para prestar apoio às famílias.
"Muitos deles estavam serenos, outros nervosos, sem esperança, queriam saber logo e ter notícias de seus entes queridos", explicou.
Com este balanço provisório, o acidente de Urda é a maior catástrofe ferroviária na Espanha desde o descarrilamento que deixou 80 mortos em Santiago de Compostela, na região da Galícia (noroeste), em 2013.
Também é o segundo desastre que atinge as linhas de alta velocidade do país neste ano, depois do choque entre dois trens que deixou 46 mortos em 18 de janeiro em Adamuz, Andaluzia (sul).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.