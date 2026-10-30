Na reunião no Vaticano, Leão XIV afirmou que o futuro da IA 'não está predeterminado' - AFP

Na reunião no Vaticano, Leão XIV afirmou que o futuro da IA 'não está predeterminado'AFP

Publicado 30/10/2026 12:15

papa Leão XIV se posicionou nesta sexta-feira (30) contra a atribuição de uma identidade jurídica ou a concessão de direitos aos agentes de inteligência artificial (IA), argumentando que os responsáveis por seus atos são seus criadores humanos.





"As máquinas são ferramentas, não pessoas", disse em um discurso a especialistas da indústria reunidos no Vaticano para um diálogo sobre esta tecnologia e a responsabilidade da comunidade científica e das instituições públicas.



"As chamadas inteligências artificiais não passam por experiências, não possuem um corpo, não sentem alegria nem dor, não amadurecem através das relações e não sabem, por dentro, o que significam o amor, o trabalho, a amizade ou a responsabilidade", afirmou.



O debate sobre os riscos da tecnologia tem se intensificado nos últimos meses, alimentado por incidentes em que os sistemas executaram ações não autorizadas ou por advertências apocalípticas de profissionais do setor.



O pontífice de 71 anos tem defendido repetidamente a necessidade de garantir que a IA seja utilizada de forma ética.



Em sua primeira encíclica, "Magnifica Humanitas", publicada em maio, o chefe da Igreja Católica fez um apelo a "desarmar" a IA, a fim de "impedir que domine o ser humano".



Na reunião no Vaticano, Leão XIV afirmou que o futuro da IA "não está predeterminado" e que os seres humanos têm "a responsabilidade de orientar, modificar e, quando necessário, rejeitar suas aplicações".



Segundo o pontífice, conceder direitos a estes sistemas ou até mesmo uma identidade jurídica pode "ocultar a responsabilidade humana e deixar aqueles que sofrem danos diante de uma entidade sem rosto". LEIA MAIS! Guerra na Ucrânia: Colômbia soma mais de 250 mortos e mil desaparecidos "As máquinas são ferramentas, não pessoas", disse em um discurso a especialistas da indústria reunidos no Vaticano para um diálogo sobre esta tecnologia e a responsabilidade da comunidade científica e das instituições públicas."As chamadas inteligências artificiais não passam por experiências, não possuem um corpo, não sentem alegria nem dor, não amadurecem através das relações e não sabem, por dentro, o que significam o amor, o trabalho, a amizade ou a responsabilidade", afirmou.O debate sobre os riscos da tecnologia tem se intensificado nos últimos meses, alimentado por incidentes em que os sistemas executaram ações não autorizadas ou por advertências apocalípticas de profissionais do setor.O pontífice de 71 anos tem defendido repetidamente a necessidade de garantir que a IA seja utilizada de forma ética.Em sua primeira encíclica, "Magnifica Humanitas", publicada em maio, o chefe da Igreja Católica fez um apelo a "desarmar" a IA, a fim de "impedir que domine o ser humano".Na reunião no Vaticano, Leão XIV afirmou que o futuro da IA "não está predeterminado" e que os seres humanos têm "a responsabilidade de orientar, modificar e, quando necessário, rejeitar suas aplicações".Segundo o pontífice, conceder direitos a estes sistemas ou até mesmo uma identidade jurídica pode "ocultar a responsabilidade humana e deixar aqueles que sofrem danos diante de uma entidade sem rosto".

Papa Leão XIV votou nas eleições de meio de mandato

O papa Leão XIV votou nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, como "todas as vezes em que teve oportunidade", informou nesta sexta-feira (30) o serviço de imprensa do Vaticano em um comunicado.



"O papa Leão XIV exerceu seu direito de voto como cidadão dos Estados Unidos todas as vezes em que teve oportunidade" e, "em consonância com essa prática bem estabelecida de participação cívica, enviou sua cédula eleitoral por correio para Chicago", detalha o comunicado.



Um confronto no início deste ano entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Santo Padre ocupou manchetes em todo o mundo.



Leão XIV e Trump tiveram divergências após as críticas do pontífice à dura política de repressão à imigração nos Estados Unidos e à guerra contra o Irã.



Trump qualificou o papa como "fraco" diante do crime e "terrível" em política externa. O papa afirmou que "não tem medo" do presidente dos Estados Unidos.



As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos estão previstas para 3 de novembro.



Robert Francis Prevost, como se chamava antes de ser eleito Sumo Pontífice, passou quase duas décadas como missionário e depois como bispo no Peru. Ele tem cidadania americana e peruana.



"O Santo Padre também confirmou que, durante seus anos de residência no Peru, exerceu seu direito de voto todas as vezes em que preenchia os requisitos para fazê-lo", indicou o Vaticano.