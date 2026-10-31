No último sábado, 410 mil pessoas foram às ruas na França, em protestos que resultaram em mais de 1.300 detenções - Sebastien Salom-Gomis / AFP

No último sábado, 410 mil pessoas foram às ruas na França, em protestos que resultaram em mais de 1.300 detençõesSebastien Salom-Gomis / AFP

Publicado 31/10/2026 08:16

A França se prepara para o terceiro fim de semana consecutivo de protestos pelo custo de vida e pela educação, mobilizando 70 mil policiais e gendarmes e transferindo a marcha para os arredores da capital, Paris, enquanto as manifestações lideradas por jovens se espalham pela Europa. O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, advertiu sobre um "risco muito alto" de desordens, especialmente ao cair da noite no Halloween, neste sábado (31).