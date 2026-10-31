Canal 'Exército do Lula', criado pelo deputado André Janones, mobilizou a esquerda pela reeleição do presidenteRafa Neddermeyer / Agência Brasil
Os grupos "Ejército del Peronismo" ("Exército do Peronismo"), na Argentina, "L’équipe de Mélenchon officielle" (A equipe de Mélenchon oficial), na França e "La Fuerza de la Gente" ("A força do povo"), na Espanha, já somam mais de 270 mil seguidores. Assim como foi realizado na estratégia de Janones, os canais enviam comunicados, tarefas e conteúdos para serem compartilhados e comentados nas redes sociais.
Na tarde desta sexta-feira (30), o canal de apoio ao peronismo e contra Javier Milei na Argentina publicou um vídeo e, em seguida, pediu: "publiquemos com tudo este vídeo nas redes sociais com a hashtag #mileiaprendacomlula".
O conteúdo do vídeo era sobre a proibição das casas de apostas online no Brasil e citava o aumento de consumo de alimentos após a proibição decretada pelo governo. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o varejo alimentar no país cresceu 6,5% desde o fim das bets, em 25 de setembro.
O canal francês, por sua vez, já enviou postagens do líder de esquerda Jean-Luc Mélenchon com o pedido "compartilhem em massa!" e "é preciso o máximo de comentários nesta publicação!"
Antoine Léaument, chefe de comunicação do partido LFI (França Insubmissa), criado por Mélenchon, chegou a publicar um vídeo dirigindo-se aos brasileiros que entraram no grupo. O canal, que agora tem mais de 160 mil seguidores, tinha apenas 30 mil no início da tarde da última terça-feira (27).
Os três países se aproximam do período eleitoral. Na Espanha, o presidente Pedro Sánchez antecipou as eleições para o dia 29 de novembro deste ano, em meio a derrota no parlamento e crise habitacional.
Os franceses irão às urnas na próxima eleição presidencial, com o primeiro turno marcado para 18 de abril e o segundo turno em 2 de maio de 2027. O país passa por uma onda de protestos que já reuniram centenas de milhares de pessoas nas ruas contra o alto custo de vida.
Na vizinha Argentina, a legislação eleitoral define que a eleição presidencial deve ocorrer em outubro do próximo ano.
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