Khamenei disse que haverá uma reação 'sem restrições geográficas' - Rouhollah Vahdati/AFP

Khamenei disse que haverá uma reação 'sem restrições geográficas' Rouhollah Vahdati/AFP

Publicado 31/10/2026 12:05





"Se os inimigos voltarem a lançar ataques militares ou terroristas, serão as Forças Armadas da República Islâmica e a nação iraniana que determinarão o momento e as condições para lhes pôr fim", afirmou um comunicado atribuído a Khamenei e divulgado em seu canal no Telegram.



Ao mesmo tempo, uma nota publicada em seu site informou que Khamenei se reuniu neste sábado com altos comandantes militares e lhes ordenou responder a qualquer ataque dos Estados Unidos ou de Israel com uma reação "sem restrições geográficas".



"Qualquer nível ou tipo de ameaça deve receber uma resposta imediata, contundente e sem restrições geográficas", declarou o líder, segundo a nota.



Também neste sábado, o exército iraniano advertiu que qualquer novo ataque dos Estados Unidos apenas contribuiria para ampliar ainda mais a guerra no Oriente Médio, em meio a ameaças de novas ações militares por parte de Washington e de Israel.



A advertência coincide com novos esforços diplomáticos para evitar uma retomada dos combates. Mediadores do Catar estão em Teerã e, segundo informações da imprensa, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, enviou uma carta ao chefe de segurança iraniano, Mohsen Rezaei.



Dois pescadores que estavam desaparecidos após um ataque contra sua embarcação no Estreito de Ormuz foram encontrados neste sábado, informou a televisão estatal iraniana, depois que o Irã acusou os Estados Unidos de estarem por trás do incidente.

LEIA MAIS: Ebola ultrapassa 5 mil mortes na República Democrática do Congo "Se os inimigos voltarem a lançar ataques militares ou terroristas, serão as Forças Armadas da República Islâmica e a nação iraniana que determinarão o momento e as condições para lhes pôr fim", afirmou um comunicado atribuído a Khamenei e divulgado em seu canal no Telegram.Ao mesmo tempo, uma nota publicada em seu site informou que Khamenei se reuniu neste sábado com altos comandantes militares e lhes ordenou responder a qualquer ataque dos Estados Unidos ou de Israel com uma reação "sem restrições geográficas"."Qualquer nível ou tipo de ameaça deve receber uma resposta imediata, contundente e sem restrições geográficas", declarou o líder, segundo a nota.Também neste sábado, o exército iraniano advertiu que qualquer novo ataque dos Estados Unidos apenas contribuiria para ampliar ainda mais a guerra no Oriente Médio, em meio a ameaças de novas ações militares por parte de Washington e de Israel.A advertência coincide com novos esforços diplomáticos para evitar uma retomada dos combates. Mediadores do Catar estão em Teerã e, segundo informações da imprensa, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, enviou uma carta ao chefe de segurança iraniano, Mohsen Rezaei.Dois pescadores que estavam desaparecidos após um ataque contra sua embarcação no Estreito de Ormuz foram encontrados neste sábado, informou a televisão estatal iraniana, depois que o Irã acusou os Estados Unidos de estarem por trás do incidente.

Irã 'não vê necessidade' de uma reunião com os Estados Unidos

O Irã não tem qualquer intenção de negociar com os Estados Unidos no momento, apesar da crescente ameaça de uma retomada da guerra, declarou neste sábado o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, ao canal Al Jazeera.



"No contexto atual, o Irã não vê necessidade de um encontro com os americanos. As condições do Irã são claras e estão sendo realizadas consultas com os mediadores a esse respeito", disse Abbas Araghchi durante a entrevista.

A declarações do chanceler foram divulgadas pela agência estatal de notícias Irna.