FBI prevê que o grupo tente movimentar os recursos por meio de plataformas de finanças descentralizadas - AFP

FBI prevê que o grupo tente movimentar os recursos por meio de plataformas de finanças descentralizadasAFP

Publicado 01/11/2026 07:13

O FBI atribuiu a hackers norte-coreanos o roubo de US$ 6,3 bilhões em criptomoedas da Binance, maior ataque do tipo já registrado, segundo comunicado divulgado neste sábado (31). Os recursos foram retirados da plataforma em questão de minutos na última quinta-feira (29).

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Segundo a agência norte-americana, o ataque está ligado ao grupo TraderTraitor, o mesmo associado ao roubo de US$ 1,5 bilhão da Bybit no ano passado. O FBI pediu a corretoras de criptomoedas e empresas de análise de blockchain que bloqueiem transações associadas a endereços identificados na investigação, para impedir a lavagem dos recursos.



As investigações apontaram que os hackers vinham convertendo os ativos roubados principalmente em ethereum. O FBI prevê que o grupo tente movimentar os recursos por meio de plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) e serviços de conversão instantânea de criptomoedas. Segundo a agência norte-americana, o ataque está ligado ao grupo TraderTraitor, o mesmo associado ao roubo de US$ 1,5 bilhão da Bybit no ano passado. O FBI pediu a corretoras de criptomoedas e empresas de análise de blockchain que bloqueiem transações associadas a endereços identificados na investigação, para impedir a lavagem dos recursos.As investigações apontaram que os hackers vinham convertendo os ativos roubados principalmente em ethereum. O FBI prevê que o grupo tente movimentar os recursos por meio de plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) e serviços de conversão instantânea de criptomoedas.

O diretor de políticas públicas da empresa de inteligência blockchain TRM Labs, Ari Redbord, afirmou que os criminosos devem dividir os valores roubados em quantias menores e tentar lavá-los por meio de corretoras de menor porte, em um processo que pode levar meses.



A Binance afirmou neste sábado que tem reservas suficientes das mesmas criptomoedas roubadas para cobrir 90% dos ativos desaparecidos e prometeu ressarcir integralmente os clientes.

Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite deste sábado, 31, que está "tomando conhecimento" sobre o ataque hacker contra a Binance, em que US$ 6,3 bilhões foram roubados em criptomoedas, e afirmou que não sabe se a Coreia do Norte está envolvida no caso.



"Não sabemos se é a Coreia do Norte, mas, se for, conversaremos com eles sobre isso", disse ele, durante a festa anual de Halloween realizada no clube privado Mar-a-Lago na Flórida.



Ainda no período da noite deste sábado, o FBI atribuiu a hackers norte-coreanos o roubo de criptomoedas.



Os recursos foram retirados da plataforma da Binance em minutos na quinta-feira (29).

'Irã nunca terá uma arma nuclear'

O líder norte-americano destacou também que o Irã "nunca terá uma arma nuclear". A declaração foi dada no mesmo dia em que o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país, Mohsen Rezaei, afirmou que o país persa discute a possibilidade de rever sua doutrina nuclear caso a guerra com Estados Unidos e Israel seja retomada.



"Eles querem fazer um acordo, vamos descobrir", disse Trump. "As negociações estão indo bem, mas eles não são muito confiáveis, eles fazem um acordo e depois recuam. Vamos ver se eles querem mesmo um acordo."



O presidente norte-americano ainda disse que os EUA destruíram o poder nuclear iraniano. "Ainda temos que cuidar de alguns locais, mas podemos fazer isso em dez minutos", declarou.

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