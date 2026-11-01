FBI prevê que o grupo tente movimentar os recursos por meio de plataformas de finanças descentralizadasAFP
Segundo a agência norte-americana, o ataque está ligado ao grupo TraderTraitor, o mesmo associado ao roubo de US$ 1,5 bilhão da Bybit no ano passado. O FBI pediu a corretoras de criptomoedas e empresas de análise de blockchain que bloqueiem transações associadas a endereços identificados na investigação, para impedir a lavagem dos recursos.
As investigações apontaram que os hackers vinham convertendo os ativos roubados principalmente em ethereum. O FBI prevê que o grupo tente movimentar os recursos por meio de plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) e serviços de conversão instantânea de criptomoedas.
A Binance afirmou neste sábado que tem reservas suficientes das mesmas criptomoedas roubadas para cobrir 90% dos ativos desaparecidos e prometeu ressarcir integralmente os clientes.
Trump
"Não sabemos se é a Coreia do Norte, mas, se for, conversaremos com eles sobre isso", disse ele, durante a festa anual de Halloween realizada no clube privado Mar-a-Lago na Flórida.
Ainda no período da noite deste sábado, o FBI atribuiu a hackers norte-coreanos o roubo de criptomoedas.
Os recursos foram retirados da plataforma da Binance em minutos na quinta-feira (29).
'Irã nunca terá uma arma nuclear'
"Eles querem fazer um acordo, vamos descobrir", disse Trump. "As negociações estão indo bem, mas eles não são muito confiáveis, eles fazem um acordo e depois recuam. Vamos ver se eles querem mesmo um acordo."
O presidente norte-americano ainda disse que os EUA destruíram o poder nuclear iraniano. "Ainda temos que cuidar de alguns locais, mas podemos fazer isso em dez minutos", declarou.
'Flávio pode ficar nos EUA pelo tempo que quiser'
"Não tenho planos de me reunir com ele, mas ele foi tratado de forma mesquinha", disse o republicano durante a festa anual de Halloween realizada no clube privado Mar-a-Lago, na Flórida. "A eleição foi uma desgraça, na minha opinião. Ele pode ficar aqui pelo tempo que quiser."
Mais cedo neste sábado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA não facilitaram a fuga de Flávio, alegando que ele já tinha um visto garantido e que Trump tomou a decisão de permitir que ele entrasse no país.
Ele também disse que Trump havia deixado claro que, se Flávio chegasse a uma alfândega nos EUA, receberia um 'parole' - autorização temporária por razões humanitárias - para permanecer no país.