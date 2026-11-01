Xerife Grady Judd participou de uma entrevista coletiva na última sexta-feira - Fox 13 Tampa / Redes sociais / Reprodução

Xerife Grady Judd participou de uma entrevista coletiva na última sexta-feiraFox 13 Tampa / Redes sociais / Reprodução

Publicado 01/11/2026 10:46



Uma operação realizada no condado de Polk, no estado da Flórida, nos Estados Unidos (EUA) , prendeu 281 pessoas investigadas por esquemas de tráfico humano e predação sexual de menores. Intitulada "Polk Around and Find Out II", em português "Mexa com Polk e Descubra", a ação aconteceu na última sexta-feira (30) e prendeu norte-americanos e estrangeiros que viajavam com o objetivo de encontrar menores de idade para fins sexuais no estado da Flórida.

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Deflagrada pelo xerife do condado, Grady Judd, o responsável destacou que essa é a "maior operação infiltrada da história de seu gabinete". Cerca de dezessete dos suspeitos trabalhavam em parques temáticos locais, incluindo 13 funcionários da Disney World e quatro do Universal Studios. Sete desses suspeitos são acusados de serem predadores sexuais de menores.

Segundo autoridades locais, o balanço mais recente mostra que os detidos enfrentam 488 novas acusações, das quais 198 são por crimes graves.

Como começou

A operação contou com investigações secretas simultâneas durante sete dias. A primeira voltada para adultos que viajavam com a intenção de encontrar menores de idade para fins sexuais. Essa fase contou com 32 prisões. Já na segunda parte, a apuração focou no combate ao tráfico humano. Ela prendeu 249 pessoas, 122 suspeitos de prostituição e 117 mercadores de sexo.

Segundo a polícia local, dos 281 presos, apenas 40 residem no condado. Os demais vieram de regiões diferentes do estado da Flórida, 20 de outros locais dos Estados Unidos e 18 de diferentes países. As autoridades informaram também que cerca de 32 envolvidos são imigrantes ilegais. Além disso, do número total, 17 são funcionários de parques temáticos.

A reportagem tentou contato com a Disney, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

Segundo o xerife de Polk, a empresa colaborou com a operação e demitiu todos os funcionários envolvidos. Ele também afirmou que uma das prisões envolveu Colin Klaco, um homem de 24 anos que já interpretou o personagem do Mickey Mouse no parque Walt Disney World. Segundo as autoridades, Colin chegou a levar fraldas para o encontro, que fazia parte de uma investigação conduzida por agentes disfarçados.

As leis locais do condado de Polk afirmam que viajar para encontrar um menor com a intenção de praticar atividade sexual ilícita é um crime grave, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Isabelle Rosa