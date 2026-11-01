Xerife Grady Judd participou de uma entrevista coletiva na última sexta-feiraFox 13 Tampa / Redes sociais / Reprodução
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Imagens mostram o jatinho mergulhando de nariz contra o solo, em uma rodovia movimentada; não se sabe o que causou o acidente
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ONG compartilha imagens que mostram corpos espalhos pelo chão, árvores derrubadas e ruínas do que parece ser um acampamento
FBI acusa Coreia do Norte de roubar US$ 6 bi em criptomoedas da Binance
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Líder supremo do Irã adverte Estados Unidos contra novos ataques
Em meio às especulações sobre a retomada da guerra, Mojtaba Khamenei ordenou reação 'sem restrições geográficas' a possíveis ofensivas