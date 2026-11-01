Em comícios, Trump fez declarações alarmistas, como a de que democratas transformarão o país em comunista - Jim Watson / AFP

Em comícios, Trump fez declarações alarmistas, como a de que democratas transformarão o país em comunistaJim Watson / AFP

Publicado 01/11/2026 17:53 | Atualizado 01/11/2026 17:58

Os republicanos se mobilizaram neste domingo (1º) para evitar uma derrota contundente nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos , nas quais os democratas buscam assumir o controle do Congresso e impor um contraponto político a Donald Trump. As pesquisas indicam que é quase certo que a oposição tomará a maioria na Câmara dos Representantes e que tem chances de conquistar o Senado.





No entanto, após uma década em que Trump desafiou as normas políticas e dois anos de um segundo mandato em que ignorou sistematicamente todas as regras, os democratas continuam inquietos. “Otimistas até o ponto de sentir náuseas”, afirmou o senador democrata Raphael Warnock na CNN sobre o clima político.



Trump fez comícios em Iowa e no Kansas, estados onde, em circunstâncias normais, seu partido deveria ter a vitória garantida sem precisar de um impulso presidencial. Além de fazer declarações alarmistas — como a de que os democratas transformarão o país em comunista —, Trump prometeu entregar US$ 5 mil (R$ 27 mil) a cada cidadão se seu partido sair vencedor.



“Estou me sentindo bem”, declarou a jornalistas na noite deste sábado (31), em seu clube de golfe exclusivo na Flórida. “O país nunca esteve melhor”.



No entanto, Trump é o presidente americano mais impopular das últimas décadas. Uma pesquisa da NBC News mostrou neste domingo que 60% desaprovam sua gestão, especialmente devido aos altos preços, agravados pela guerra que mantém contra o Irã há oito meses.



A votação antecipada já registrou um número recorde: 53 milhões de pessoas já votaram em todo o país.

LEIA MAIS: Trump descarta encontro com Flávio, mas permite sua estadia nos EUA No entanto, após uma década em que Trump desafiou as normas políticas e dois anos de um segundo mandato em que ignorou sistematicamente todas as regras, os democratas continuam inquietos. “Otimistas até o ponto de sentir náuseas”, afirmou o senador democrata Raphael Warnock na CNN sobre o clima político.Trump fez comícios em Iowa e no Kansas, estados onde, em circunstâncias normais, seu partido deveria ter a vitória garantida sem precisar de um impulso presidencial. Além de fazer declarações alarmistas — como a de que os democratas transformarão o país em comunista —, Trump prometeu entregar US$ 5 mil (R$ 27 mil) a cada cidadão se seu partido sair vencedor.“Estou me sentindo bem”, declarou a jornalistas na noite deste sábado (31), em seu clube de golfe exclusivo na Flórida. “O país nunca esteve melhor”.No entanto, Trump é o presidente americano mais impopular das últimas décadas. Uma pesquisa da NBC News mostrou neste domingo que 60% desaprovam sua gestão, especialmente devido aos altos preços, agravados pela guerra que mantém contra o Irã há oito meses.A votação antecipada já registrou um número recorde: 53 milhões de pessoas já votaram em todo o país.

Um freio ao poder de Trump

Uma Câmara dos Representantes sob controle democrata imporia limites políticos reais a Trump. Seu segundo mandato tem sido marcado por uma expansão implacável do poder presidencial.



Trump chegou a derrubar parte da Casa Branca para construir um salão de festas, colocou sua imagem em cédulas e prédios oficiais, desestabilizou a economia global por meio de tarifas e ameaçou invadir ou anexar o Canadá e a Groenlândia.



Conquistar a Câmara dos Representantes daria aos democratas um poder considerável. Eles teriam o controle do orçamento e assumiriam a direção de comissões encarregadas de investigar acusações de corrupção, os vínculos de Trump com o criminoso sexual Jeffrey Epstein e outros assuntos explosivos.



A grande incógnita eleitoral está em quem vencerá o Senado, onde os republicanos têm uma maioria apertada. Apenas um terço das 100 cadeiras do Senado está em jogo na próxima terça-feira (3), e poucas dessas disputas eram consideradas favoráveis aos democratas.



No entanto, em estados profundamente republicanos como Texas e Kansas, os institutos de pesquisa apontam que as chances de uma virada a favor dos democratas são reais.



Um Senado sob controle democrata teria a capacidade de bloquear as nomeações judiciais de Trump, especialmente as destinadas à Suprema Corte.