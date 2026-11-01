Avião 'mergulhou' contra o solo, criando cratera no asfaltoReprodução / Redes sociais
Avião com nove pessoas a bordo cai em área residencial na Flórida Reprodução: Redes Sociais https://t.co/3eJanC982J— Jornal O Dia (@jornalodia) November 1, 2026
O jatinho havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA). As autoridades não informaram imediatamente o que causou a queda do jato nem quem estava a bordo.
Jim Reynolds, porta-voz do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, afirmou que se tratava de uma aeronave particular. Ele não forneceu detalhes sobre quem estava a bordo do voo. "Esta é, sem dúvida, uma tragédia", disse o porta-voz. Ele informou que o número da matrícula da aeronave era N722BD.
Vídeos gravados por pessoas dentro de seus carros capturaram o momento em que a aeronave despencou do céu, antes de colidir perto de uma rodovia movimentada e explodir. Chamas se formaram ao redor de pedaços de asfalto que se espalhavam pela cratera.
O acidente ocorreu próximo à Military Trail e à 10th Avenue North. O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach fechou as vias em ambas as direções e pediu aos motoristas que evitassem a área. Bombeiros e outras equipes de emergência correram para o local.
Uma mulher que trabalhava nas proximidades disse que a energia elétrica na área ficou cortada por aproximadamente duas horas após o acidente. As circunstâncias do acidente continuavam sob investigação.
Em outubro, jatinho caiu em rodovia na Califórnia
Imagens gravadas pela câmera de um carro registraram o momento em que a aeronave bate em um poste e cai com o nariz no chão. Segundo a emissora local NBC, o pilotou contatou o controle de tráfego aéreo momentos antes do impacto para relatar emergência crítica.
"Estamos com falha no motor, estamos em emergência", comunicou o piloto pelo rádio, segundo a NBC. Em seguida, o áudio registra o controlador tentando localizar o avião. "A aeronave parece ter pousado ao norte do aeródromo, não no aeródromo… na Capitol Expressway", afirmou.
A Administração Federal de Aviação dos EUA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes estão investigando o acidente. A aeronave, segundo a NBC, era propriedade do clube de voo independente Flying 20, formado por alunos e ex-alunos da Universidade Estadual de San Jose.
"A aeronave envolvida pertence e é operada pelo Flying 20, um clube de aviação independente", informou a universidade em nota à emissora. "Embora entre os membros do Flying 20 haja alguns ex-alunos, funcionários e estudantes da Universidade Estadual de San Jose, o clube não é administrado pela universidade", concluiu.
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