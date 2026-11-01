Avião 'mergulhou' contra o solo, criando cratera no asfalto - Reprodução / Redes sociais

Avião 'mergulhou' contra o solo, criando cratera no asfaltoReprodução / Redes sociais

Publicado 01/11/2026 19:38

Nove pessoas morreram após um avião executivo cair neste domingo (1º) em um bairro residencial em Palm Beach, no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Imagens mostram o jato Learjet 60 mergulhando de nariz em direção a uma rodovia movimentada, criando, em seguida, uma enorme cratera em chamas no asfalto. A aeronave passa a pouco metros de casas e veículos antes da queda.

Avião com nove pessoas a bordo cai em área residencial na Flórida Reprodução: Redes Sociais https://t.co/3eJanC982J — Jornal O Dia (@jornalodia) November 1, 2026

O jatinho havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA). As autoridades não informaram imediatamente o que causou a queda do jato nem quem estava a bordo.



Jim Reynolds, porta-voz do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, afirmou que se tratava de uma aeronave particular. Ele não forneceu detalhes sobre quem estava a bordo do voo. "Esta é, sem dúvida, uma tragédia", disse o porta-voz. Ele informou que o número da matrícula da aeronave era N722BD.



Vídeos gravados por pessoas dentro de seus carros capturaram o momento em que a aeronave despencou do céu, antes de colidir perto de uma rodovia movimentada e explodir. Chamas se formaram ao redor de pedaços de asfalto que se espalhavam pela cratera. O jatinho havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA). As autoridades não informaram imediatamente o que causou a queda do jato nem quem estava a bordo.Jim Reynolds, porta-voz do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, afirmou que se tratava de uma aeronave particular. Ele não forneceu detalhes sobre quem estava a bordo do voo. "Esta é, sem dúvida, uma tragédia", disse o porta-voz. Ele informou que o número da matrícula da aeronave era N722BD.Vídeos gravados por pessoas dentro de seus carros capturaram o momento em que a aeronave despencou do céu, antes de colidir perto de uma rodovia movimentada e explodir. Chamas se formaram ao redor de pedaços de asfalto que se espalhavam pela cratera.

Pessoas se aglomeraram assustadas pelo fato de a aeronave ter caído a poucos metros de distância de casas e de veículos que passavam pela via. Uma espessa fumaça preta envolveu o local do acidente. Não ficou claro se o acidente causou algum dano às casas.



O acidente ocorreu próximo à Military Trail e à 10th Avenue North. O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach fechou as vias em ambas as direções e pediu aos motoristas que evitassem a área. Bombeiros e outras equipes de emergência correram para o local.



Uma mulher que trabalhava nas proximidades disse que a energia elétrica na área ficou cortada por aproximadamente duas horas após o acidente. As circunstâncias do acidente continuavam sob investigação.

Em outubro, jatinho caiu em rodovia na Califórnia

Um avião de pequeno porque caiu em uma via movimentada na Califórnia, nos Estados Unidos, após bater em um poste, em 17 de outubro. Três pessoas, incluindo uma criança, sofreram apenas ferimentos leves. A aeronave, um Cessna 177, decolou do Aeroporto Reid-Hillview às 15h06 e caiu apenas três minutos depois na Capitol Expressway, em San Jose. Não houve feridos entre os motoristas.



Imagens gravadas pela câmera de um carro registraram o momento em que a aeronave bate em um poste e cai com o nariz no chão. Segundo a emissora local NBC, o pilotou contatou o controle de tráfego aéreo momentos antes do impacto para relatar emergência crítica.



"Estamos com falha no motor, estamos em emergência", comunicou o piloto pelo rádio, segundo a NBC. Em seguida, o áudio registra o controlador tentando localizar o avião. "A aeronave parece ter pousado ao norte do aeródromo, não no aeródromo… na Capitol Expressway", afirmou.



A Administração Federal de Aviação dos EUA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes estão investigando o acidente. A aeronave, segundo a NBC, era propriedade do clube de voo independente Flying 20, formado por alunos e ex-alunos da Universidade Estadual de San Jose.



"A aeronave envolvida pertence e é operada pelo Flying 20, um clube de aviação independente", informou a universidade em nota à emissora. "Embora entre os membros do Flying 20 haja alguns ex-alunos, funcionários e estudantes da Universidade Estadual de San Jose, o clube não é administrado pela universidade", concluiu.