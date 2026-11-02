Piloto declarou 'mayday' antes da queda do jato particularReprodução / Redes sociais
Na gravação de áudio, um piloto relata uma "turbulência moderada" e acrescenta que o avião estava "entrando em zona de precipitação" e que precisava "subir". Pouco depois, o piloto anuncia "mayday, mayday" porque o avião começou a descer de maneira acelerada.
"Nós vamos bater no chão", diz, e em seguida a comunicação é interrompida.
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Avião com nove pessoas a bordo cai em área residencial na Flórida Reprodução: Redes Sociais https://t.co/3eJanC982J— Jornal O Dia (@jornalodia) November 1, 2026
Avião seguia para as Bahamas
Ele disse que o avião, um jatinho Learjet 60, havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas. As nove pessoas a bordo morreram, segundo o comunicado.
O acidente ocorreu perto de Cresthaven, um bairro que fica a menos de 11 quilômetros de Mar-a-Lago, onde o presidente norte-americano Donald Trump estava neste domingo. Uma mulher que trabalhava nas proximidades disse que a energia elétrica na área ficou cortada por aproximadamente duas horas após o acidente.
'Acidente aéreo cataclísmico'
Uma hora antes do acidente com o Learjet, Trump havia partido do recém-renomeado Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump, nas proximidades, a bordo do Air Force One. Tempestades haviam sido registradas na região, e Trump carregava um guarda-chuva ao subir no avião presidencial.
"A FAA e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte irão investigar" o acidente, informou a Administração Federal de Aviação em comunicado.
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