Piloto declarou 'mayday' antes da queda do jato particular - Reprodução / Redes sociais

Piloto declarou 'mayday' antes da queda do jato particularReprodução / Redes sociais

Publicado 02/11/2026 10:19

Uma gravação de áudio publicada pelo site de tráfego aéreo liveatc.net revela o desespero dos pilotos antes da queda de um avião particular neste domingo (1°) , no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Nove pessoas que estavam a bordo morreram no acidente. O jato de pequeno porte caiu em um bairro residencial a poucos quilômetros de Mar-a-Lago, a residência de férias do presidente norte-americano Donald Trump.





Na gravação de áudio, um piloto relata uma "turbulência moderada" e acrescenta que o avião estava "entrando em zona de precipitação" e que precisava "subir". Pouco depois, o piloto anuncia "mayday, mayday" porque o avião começou a descer de maneira acelerada.



"Nós vamos bater no chão", diz, e em seguida a comunicação é interrompida.

LEIA MAIS: Aventureiro britânico termina volta ao mundo a pé após 28 anos Na gravação de áudio, um piloto relata uma "turbulência moderada" e acrescenta que o avião estava "entrando em zona de precipitação" e que precisava "subir". Pouco depois, o piloto anuncia "mayday, mayday" porque o avião começou a descer de maneira acelerada."Nós vamos bater no chão", diz, e em seguida a comunicação é interrompida.

Vídeos

Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma aeronave quase em posição vertical se chocando em alta velocidade contra o chão, perto de uma rodovia movimentada. Também é possível ver uma grande bola de fogo e uma cratera em chamas, criada após o impacto.

Avião com nove pessoas a bordo cai em área residencial na Flórida Reprodução: Redes Sociais https://t.co/3eJanC982J — Jornal O Dia (@jornalodia) November 1, 2026

Pessoas se aglomeraram nas proximidades, assustadas pelo fato de o avião ter caído a poucos metros de distância de casas e de veículos que passavam pela via. Uma espessa fumaça preta envolveu o local do acidente.



Avião seguia para as Bahamas

"O acidente de avião no condado de Palm Beach, na Flórida, é uma tragédia", disse o secretário de Transportes, Sean Duffy, em comunicado.



Ele disse que o avião, um jatinho Learjet 60, havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas. As nove pessoas a bordo morreram, segundo o comunicado.



O acidente ocorreu perto de Cresthaven, um bairro que fica a menos de 11 quilômetros de Mar-a-Lago, onde o presidente norte-americano Donald Trump estava neste domingo. Uma mulher que trabalhava nas proximidades disse que a energia elétrica na área ficou cortada por aproximadamente duas horas após o acidente.



'Acidente aéreo cataclísmico'



"Isto obviamente é um acidente aéreo cataclísmico", declarou o governador da Flórida, Ron DeSantis, perto do local do incidente "Parecia um míssil caindo", acrescentou o governador, que disse que não há relatos de pessoas em terra que ficaram feridas.



Uma hora antes do acidente com o Learjet, Trump havia partido do recém-renomeado Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump, nas proximidades, a bordo do Air Force One. Tempestades haviam sido registradas na região, e Trump carregava um guarda-chuva ao subir no avião presidencial.



"A FAA e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte irão investigar" o acidente, informou a Administração Federal de Aviação em comunicado.