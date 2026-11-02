Nathalia Gadelha Filgueiras compartilhava registros de voos nas redes sociaisReprodução / Redes sociais
Copilota de jato que caiu nos Estados Unidos era de família brasileira
Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, tinha licença para pilotar desde os 17; acidente deixou nove vítimas
Ataque com explosivos perto de base militar na Colômbia deixa 4 mortos
Desde que chegou ao poder, o presidente de direita Abelardo de la Espriella promove uma ofensiva contra acampamentos guerrilheiros
Partidos finalizam campanha antes das eleições de meio de mandato nos EUA
Democratas demonstram cauteloso otimismo na véspera de uma votação que poder resultar no controle do Congresso para o partido
Copilota de jato que caiu nos Estados Unidos era de família brasileira
Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, tinha licença para pilotar desde os 17; acidente deixou nove vítimas
'Vamos bater no chão', disse piloto antes da queda de avião na Flórida
Nove pessoas que estavam a bordo morreram após aeronave 'mergulhar' contra o solo, nas proximidades de uma rodovia, neste domingo (1°)
Aventureiro britânico termina volta ao mundo a pé após 28 anos
Jornada do ex-militar teve início no Chile, em 1998; ele passou por 29 países e atravessou florestas, montanhas, desertos e mares congelados
Irã propõe reabertura de Ormuz em dois dias caso EUA aceitem condições
Entre as demandas de Teerã, estão a redução da presença militar americana no Oriente Médio e o fim de sanções contra o setor de petróleo