Janones conversou com Cristina Kirchner, uma das cotadas para enfrentar Milei nas eleições de 2027 - Reprodução

Janones conversou com Cristina Kirchner, uma das cotadas para enfrentar Milei nas eleições de 2027Reprodução

Publicado 03/11/2026 07:39

deputado federal André Janones (Rede-MG) se reuniu nesta segunda-feira (2) com a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, para apresentar estratégias de mobilização política e digital contra o presidente Javier Milei, de olho nas eleições do próximo ano. Durante a viagem ao país, o parlamentar também se encontrou com o ex-ministro da Economia Sergio Massa, outro opositor do atual governo argentino.