Janones conversou com Cristina Kirchner, uma das cotadas para enfrentar Milei nas eleições de 2027Reprodução
"Ao lado de Cristina Kirchner para dizer ao mundo que sim, nós podemos derrotar a extrema direita! Creiam!", escreveu Janones nas redes sociais ao comentar o encontro com a ex-presidente.
Cristina Kirchner e Sergio Massa são apontados como possíveis nomes para disputar a Casa Rosada no próximo ano. Os encontros ocorrem em meio à projeção internacional das estratégias digitais utilizadas por Janones na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Criador do "Exército do Lula", canal de WhatsApp que reúne mais de 10 milhões de seguidores, Janones teve participação na mobilização de apoiadores do presidente nas redes sociais. A estratégia digital desenvolvida pelo parlamentar foi apontada como importante para a virada eleitoral de Lula e passou a servir de referência para movimentos de esquerda em outros países.
A atuação levou o deputado a ser mencionado como possível nome para comandar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) no quarto mandato do presidente Lula. Em entrevista ao Fantástico neste domingo (1º), porém, o deputado afirmou que não pretende assumir um ministério no governo federal. Ele publicou, em seguida, um texto no X em que explica porque não assumirá nenhuma pasta.
Janones disse que não poderia ter amarras do cargo nem ficar preso em compromissos burocráticos. Segundo ele, o único lugar em que conseguirá entregar a Lula o que entregou no segundo turno da eleição é na Câmara dos Deputados.
"Um ministério seria minha zona de conforto, mas o que eu quero é ajudar o presidente com o exército para que ele tenha a melhor avaliação de um mandato de toda a vida dele!", escreveu Janones.
Ainda na entrevista, Janones afirmou que não será ministro nem mudará de partido e que o modelo implantado por ele no "Exército do Lula" não é uma forma de democracia plena, mas mitigada.
"É o que eu chamo de democracia mitigada. Não é a democracia no seu estado pleno. Não é a democracia que eu quero no nosso País. Não é um modelo de democracia sustentável. Isso aqui é um modelo transitório, necessário para a gente vencer uma eleição", afirmou o parlamentar eleito.
Por fim, detalhou que não pretende mudar de partido e ir para o PT, porque preza pela liberdade que a Rede Sustentabilidade lhe dá.
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