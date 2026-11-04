Felipe Sousa foi eleito pela Flórida - Divulgação / Instagram

Felipe Sousa foi eleito pela FlóridaDivulgação / Instagram

Publicado 04/11/2026 08:45

Um brasileiro natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi eleito nesta terça-feira (3) deputado estadual nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos , pelo Partido Democrata. Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, chegou ao país ilegalmente e ocupará uma cadeira na Câmara dos Representantes da Flórida, pelo Distrito 42, nos arredores de Orlando.

Líder comunitário, Felipe é o primeiro imigrante abertamente gay a conquistar uma vaga na assembleia estadual. O jovem crescido no bairro de Santa Cruz da Serra entrou nos Estados Unidos de forma irregular, aos 14 anos, para viver o "sonho americano", como diz em publicações em redes sociais. No post em que comemora a vitória nas urnas, ele destaca sua trajetória.

"Minha história é o sonho americano - cheguei aqui sem documento, sem nada no meu nome, e agora eu tenho a incrível oportunidade de lutar por meus amigos e vizinhos como um líder eleito. Eu sei que juntos, nós podemos construir um estado onde cada um de nós tem oportunidade de prosperar", escreveu.

Em seu site, Felipe ressalta sua participação em uma caminhada de 1.500 milhas (2.414 quilômetros) de Miami para a capital, Washington, em defesa dos direitos dos imigrantes, em 2010. O líder comunitário defende, ainda, que ter sido beneficiário do programa DACA em 2012 "mudou sua vida" e "abriu portas" que ele pensava que estariam fechadas.

A iniciativa do governo do então presidente Barack Obama concedia autorização para que imigrantes que chegaram aos Estados Unidos antes dos 16 anos pudessem trabalhar legalmente, além de oferecer proteção contra a deportação.

Em 2021, o deputado eleito obteve a nacionalidade norte-americana.

Iniciativas

Eleito com a bandeira da defesa do direito dos imigrantes e das pessoas LGBTQIA+, Felipe Sousa-Lazaballet afirma, no site de campanha, que sua candidatura era baseada na luta por soluções que "colocam o povo em primeiro lugar".

Entre as principais iniciativas apresentadas para sua comunidade, estão o aumento do financiamento a escolas públicas, a diminuição dos custos de vida e moradia, a melhora do acesso à saúde e a proteção ao meio ambiente.

Derrota histórica de Trump

O presidente republicano Donald Trump sofreu uma derrota histórica nas eleições de meio de mandato. Os democratas tomaram o controle do Senado e da Câmara dos Representantes, e saíram vitoriosos em redutos republicanos, como Texas, Iowa e Kansas.

Trump reconheceu a derrota, mas disse que seu partido teria vencido de maneira "avassaladora" se seu nome estivesse nas cédulas eleitorais. O presidente também publicou uma foto de um boné com a palavra "veto", indicando que vetará projetos de lei dos democratas.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa