Democrata Keisha Bottoms foi eleita para o governo da Geórgia, estado de nome igual ao da filha de Eduardo - Reprodução / Redes sociais

Democrata Keisha Bottoms foi eleita para o governo da Geórgia, estado de nome igual ao da filha de EduardoReprodução / Redes sociais

Publicado 04/11/2026 10:17 | Atualizado 04/11/2026 10:29

A Geórgia elegeu como governadora a democrata Keisha Lance Bottoms, nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos desta terça-feira (3). Bottoms, que será primeira mulher negra a comandar um estado norte-americano, interrompe uma sequência de vitórias dos republicanos no território de mesmo nome que a filha do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Em julho de 2020, o então parlamentar anunciou que sua primeira filha com a mulher, Heloísa Bolsonaro, se chamaria Geórgia. "Meu motivo para sorrir, nossa Geórgia segue se desenvolvendo muito bem. Agradecemos a todos pelas orações e energias positivas! Na foto ela já tenta fazer o sinalzinho de arminha com as mãos na frente do rostinho, rs", escreveu.

Na época, uma publicação falsa chegou a circular na internet, em que Eduardo supostamente dizia que o nome fora escolhido "em homenagem ao Estado norte-americano tradicionalmente Republicano". Apesar de não haver confirmação se o histórico eleitoral influenciou a seleção do nome, internautas ironizaram a vitória democrata nas urnas nesta terça-feira.

"e o Eduardo Bolsonaro que deu o nome da filha de Geórgia em homenagem ao "estado conservador" e está vendo o estado eleger uma democrata - e a primeira governadora negra da história dos EUA - HAHAHA", brincou um usuário do X, antigo Twitter.

"O Eduardo Bolsonaro foi viver no Texas por ser um Estado Conservador... o Estado virou democrata. Ele colocou o nome da filha de Geórgia por ser um Estado Conservador... eles elegeram todos democratas e a primeira mulher negra governadora da história kkkkkkk", comentou outro.

1ª governadora negra dos EUA

Keisha Lance Bottoms é a primeira mulher negra eleita para o governo de um estado no país. A democrata venceu o republicano Rick Jackson na corrida eleitoral e garantiu o retorno de seu partido ao comando da administração local depois de 28 anos.

Ex-prefeita de Atlanta, maior cidade da Geórgia, Bottoms esteve entre as mulheres cotadas para vice na chapa de Joe Biden em 2020, quando Kamala Harris acabou escolhida. Depois das eleições, atuou como assessora do governo do então presidente.

Nas eleições desta terça-feira, o estado também reelegeu o senador Jon Ossoff, o primeiro democrata do estado a conquistar dois mandatos em mais de 30 anos.

A Geórgia é um dos "estados-pêndulo" dos Estados Unidos, em que as disputas entre os partidos costumam ser acirradas. Na eleição presidencial de 2024, o republicano Donald Trump venceu a democrata Kamala Harris por 50,7% a 48,5% dos votos. Em 2020, ano de nascimento da filha de Eduardo Bolsonaro, o democrata Joe Biden saiu vitorioso contra Trump, por 49,47% a 49,24%.

Resultados

O presidente republicano Donald Trump sofreu uma derrota histórica nas eleições de meio de mandato. Os democratas tomaram o controle do Senado e da Câmara dos Representantes, e saíram vitoriosos em redutos republicanos, como Texas, Iowa e Kansas.

Trump reconheceu a derrota, mas disse que seu partido teria vencido de maneira "avassaladora" se seu nome estivesse nas cédulas eleitorais. O presidente também publicou uma foto de um boné com a palavra "veto", indicando que vetará projetos de lei dos democratas.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa