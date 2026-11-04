Brasileiros eleitos nos EUA fazem parte do Partido Democrata - Divulgação e reprodução das redes sociais

Brasileiros eleitos nos EUA fazem parte do Partido DemocrataDivulgação e reprodução das redes sociais

Publicado 04/11/2026 14:20

Sete brasileiros foram eleitos deputados estaduais nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizada nesta terça-feira (3). Integrantes do Partido Democrata, eles atuarão em quatro estados norte-americanos: quatro em Massachusetts, um em Connecticut, um em Nevada e um na Flórida.





Do total, cinco foram reeleitos e dois passarão a fazer parte do governo pela primeira vez. São eles: Priscila Sousa, reeleita em Massachusetts; Rita Mendes, reeleita em Massachusetts; Danillo Sena, reeleito em Massachusetts; Farley Santos, reeleito em Connecticut; Elaine Marzola reeleita em Nevada; Lorena Betts, eleita pela primeira vez em Massachusetts; e Felipe Sousa-Lazaballet, eleito pela primeira vez na Flórida. Leia mais! Democratas retomam controle do Congresso e impõem derrota a Trump Do total, cinco foram reeleitos e dois passarão a fazer parte do governo pela primeira vez. São eles: Priscila Sousa, reeleita em Massachusetts; Rita Mendes, reeleita em Massachusetts; Danillo Sena, reeleito em Massachusetts; Farley Santos, reeleito em Connecticut; Elaine Marzola reeleita em Nevada; Lorena Betts, eleita pela primeira vez em Massachusetts; e Felipe Sousa-Lazaballet, eleito pela primeira vez na Flórida.

Saiba quem são os brasileiros eleitos

Felipe Sousa-Lazaballet

Felipe Sousa-Lazaballet foi eleito pela primeira vez nos EUA Divulgação

Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Felipe Sousa-Lazaballet, 40 anos, foi eleito deputado estadual pela primeira vez na Flórida, estado tradicionalmente republicano.



Líder comunitário, Felipe é o primeiro imigrante abertamente gay a conquistar uma vaga na assembleia estadual. De Santa Cruz da Serra, o parlamentar entrou nos Estados Unidos de forma irregular, aos 14 anos, para viver o "sonho americano", como diz em publicações em redes sociais. Em 2021, ele obteve a nacionalidade norte-americana.

Lorena Betts

Lorena Betts foi eleita pela primeira vez nos EUA Reprodução / Instagram

Natural de Mato Grosso, Lorena Betts é casada e mãe de três filhos, sendo um menino e duas meninas. Moradora dos Estados Unidos há 15 anos, ela iniciou sua trajetória no país trabalhando como babá.



Em solo estadunidense, ela estudou Ciência Política focou seus esforços em ações comunitárias, principalmente no combate às dificuldades enfrentadas por imigrantes.

Rita Mendes

Rita Mendes foi reeleita nos EUA Reprodução / Instagram

Nascida em Conselheiro Pena, em Minas Gerais, Rita Mendes, 42, é deputada estadual desde 2023 em Massachusetts. Em 2002, se mudou para os Estados Unidos com os pais sem conhecer o inglês.



Ela é formada em Direito e, além de atuar como advogada, é corretora de imóveis. A reeleição de Rita permite que ela dê continuidade ao trabalho de representação da comunidade local no terceiro estado com o maior número de imigrantes brasileiros.

Priscila Sousa

Priscila Sousa foi reeleita nos EUA Reprodução / Instagram

Natural de Ipatinga, em Minas Gerais, Priscila Sousa, 38, se mudou para os Estados Unidos com apenas 7 anos de idade. Ela foi criada em Framingham, em Massachusetts. A cidade abriga uma das maiores e mais tradicionais comunidades brasileiras do país.



Formada em Ciência Política, antes de chegar ao Legislativo trabalhou em iniciativas de comunicação e representação de imigrantes, principalmente brasileiros. Entre elas, atividades ligadas à imprensa comunitária.

Elaine Marzola

Elaine Marzola foi reeleita nos EUA Divulgação

Elaine Marzola, 52, nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para Las Vegas ainda criança, ao lado dos pais. Bacharel em Estudos Femininos pela Universidade de Nevada, também é formada em Direito pela Faculdade Thomas M. Cooley, na Universidade de Michigan.



Elaine, que ocupa um dos cargos de liderança da Assembleia de Nevada, foi reeleita pela terceira vez para representar o 21º distrito do estado americano.

Danillo Sena

Danillo Sena foi reeleito nos EUA Reprodução / Instagram

Desde 2020, Danillo Sena, 40, ocupa uma cadeira na Câmara dos Representantes de Massachusetts. Ele é natural de Timbaúba, na Zona da Mata de Pernambuco, e chegou aos Estados Unidos aos 14 anos, com a mãe.



Quando foi morar nos EUA, Danillo e a mãe se mudaram para a cidade de Acton, no 37º distrito de Middlesex, onde o parlamentar atua até hoje.

Farley Santos

Farley Santos foi reeleito nos EUA Reprodução / Instagram

Nascido em Sobrália, Minas Gerais, Farley Santos tem 37 anos e foi reeleito para representar o 109º Distrito de Connecticut, na cidade de Danbury, pela terceira vez.



Ele chegou aos Estados Unidos aos 7 anos, onde viveu inicialmente como imigrante sem documentação. O parlamentar é casado e pai de uma menina.