Voo envolvido na ocorrência pertence à companhia aérea irlandesa Aer Lingus - Divulgação / Aer Lingus

Voo envolvido na ocorrência pertence à companhia aérea irlandesa Aer LingusDivulgação / Aer Lingus

Publicado 05/11/2026 07:57

Um alerta de bomba obrigou um avião comercial A320, que realizava o trajeto entre Dublin, na Irlanda, e Roma, na Itália, a desviar sua rota para a França nesta quinta-feira (5). A informação foi anunciada pelas autoridades francesas.





O caso ocorre dois dias depois de outros voos comerciais na Europa também serem alvos de ameaças de bomba que, posteriormente, foram apontadas como falsas. As advertências foram registradas na terça-feira (3), segundo as autoridades dos países afetados.



O gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, não divulgou detalhes sobre a veracidade do alerta mais recente. No entanto, informou que a aeronave foi direcionada para a base militar de Évreux, localizada a cerca de 170 quilômetros a oeste de Paris.



“O avião está sendo desviado e escoltado para a base de Évreux”, informou à AFP a Aeronáutica francesa. Para acompanhar a ocorrência, a corporação mobilizou uma “guarda operacional”, responsável por interceptar a aeronave durante o deslocamento.



De acordo com informações do site Flightradar, que monitora em tempo real o tráfego aéreo, o voo envolvido na ocorrência pertence à companhia aérea irlandesa Aer Lingus. LEIA MAIS! Conheça os brasileiros eleitos deputados nos Estados Unidos O caso ocorre dois dias depois de outros voos comerciais na Europa também serem alvos de ameaças de bomba que, posteriormente, foram apontadas como falsas. As advertências foram registradas na terça-feira (3), segundo as autoridades dos países afetados.O gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, não divulgou detalhes sobre a veracidade do alerta mais recente. No entanto, informou que a aeronave foi direcionada para a base militar de Évreux, localizada a cerca de 170 quilômetros a oeste de Paris.“O avião está sendo desviado e escoltado para a base de Évreux”, informou à AFP a Aeronáutica francesa. Para acompanhar a ocorrência, a corporação mobilizou uma “guarda operacional”, responsável por interceptar a aeronave durante o deslocamento.De acordo com informações do site Flightradar, que monitora em tempo real o tráfego aéreo, o voo envolvido na ocorrência pertence à companhia aérea irlandesa Aer Lingus.

Nove pessoas morrem após queda de avião particular na Flórida

Nove pessoas morreram após um avião executivo cair neste domingo (1º) em um bairro residencial em Palm Beach, no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Imagens mostram o jato Learjet 60 mergulhando de nariz em direção a uma rodovia movimentada, criando, em seguida, uma enorme cratera em chamas no asfalto. A aeronave passa a pouco metros de casas e veículos antes da queda.

O jatinho havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para as Bahamas, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA). As autoridades não informaram imediatamente o que causou a queda do jato nem quem estava a bordo.



Jim Reynolds, porta-voz do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, afirmou que se tratava de uma aeronave particular. Ele não forneceu detalhes sobre quem estava a bordo do voo. "Esta é, sem dúvida, uma tragédia", disse o porta-voz. Ele informou que o número da matrícula da aeronave era N722BD.



Vídeos gravados por pessoas dentro de seus carros capturaram o momento em que a aeronave despencou do céu, antes de colidir perto de uma rodovia movimentada e explodir. Chamas se formaram ao redor de pedaços de asfalto que se espalhavam pela cratera.

Pessoas se aglomeraram assustadas pelo fato de a aeronave ter caído a poucos metros de distância de casas e de veículos que passavam pela via. Uma espessa fumaça preta envolveu o local do acidente. Não ficou claro se o acidente causou algum dano às casas.



O acidente ocorreu próximo à Military Trail e à 10th Avenue North. O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach fechou as vias em ambas as direções e pediu aos motoristas que evitassem a área. Bombeiros e outras equipes de emergência correram para o local.



Uma mulher que trabalhava nas proximidades disse que a energia elétrica na área ficou cortada por aproximadamente duas horas após o acidente. As circunstâncias do acidente continuavam sob investigação.