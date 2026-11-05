Voo envolvido na ocorrência pertence à companhia aérea irlandesa Aer LingusDivulgação / Aer Lingus
O caso ocorre dois dias depois de outros voos comerciais na Europa também serem alvos de ameaças de bomba que, posteriormente, foram apontadas como falsas. As advertências foram registradas na terça-feira (3), segundo as autoridades dos países afetados.
O gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, não divulgou detalhes sobre a veracidade do alerta mais recente. No entanto, informou que a aeronave foi direcionada para a base militar de Évreux, localizada a cerca de 170 quilômetros a oeste de Paris.
“O avião está sendo desviado e escoltado para a base de Évreux”, informou à AFP a Aeronáutica francesa. Para acompanhar a ocorrência, a corporação mobilizou uma “guarda operacional”, responsável por interceptar a aeronave durante o deslocamento.
De acordo com informações do site Flightradar, que monitora em tempo real o tráfego aéreo, o voo envolvido na ocorrência pertence à companhia aérea irlandesa Aer Lingus.
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Jim Reynolds, porta-voz do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, afirmou que se tratava de uma aeronave particular. Ele não forneceu detalhes sobre quem estava a bordo do voo. "Esta é, sem dúvida, uma tragédia", disse o porta-voz. Ele informou que o número da matrícula da aeronave era N722BD.
Vídeos gravados por pessoas dentro de seus carros capturaram o momento em que a aeronave despencou do céu, antes de colidir perto de uma rodovia movimentada e explodir. Chamas se formaram ao redor de pedaços de asfalto que se espalhavam pela cratera.
O acidente ocorreu próximo à Military Trail e à 10th Avenue North. O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach fechou as vias em ambas as direções e pediu aos motoristas que evitassem a área. Bombeiros e outras equipes de emergência correram para o local.
Uma mulher que trabalhava nas proximidades disse que a energia elétrica na área ficou cortada por aproximadamente duas horas após o acidente. As circunstâncias do acidente continuavam sob investigação.
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