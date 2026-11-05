O presidente ressaltou que sua prioridade é a tranquilidade dos paraguaiosDaniel Duarte / AFP
"Tomei a decisão de apresentar minha renúncia à presidência da República (...). Quero pedir desculpas ao povo se, em algum momento, falhei", disse Peña em um vídeo publicado em sua conta no X.
O presidente ressaltou que sua prioridade é "a tranquilidade dos paraguaios que confiaram suas economias ao nosso sistema financeiro".
Peña, que assumiu em 2023 para um mandato até 2028, perdeu o apoio do Partido Colorado, cuja cúpula havia anunciado, nesta quinta-feira, que apoiaria o pedido de destituição no Congresso.
Com a renúncia de Peña, a presidência fica a cargo do atual vice-presidente, Pedro Alliana.
A crise eclodiu na terça-feira, quando o Banco Central do Paraguai interveio no Ueno Bank, um dos principais bancos do país, devido à insuficiência de capital. Quase três milhões de pessoas ficaram sem acesso aos seus depósitos.
Peña detinha ações de um grupo que controlava a instituição, das quais se desvinculou em 2025. A oposição o acusa de conflito de interesses e de favorecer o banco.
O presidente obteve a renúncia do titular do Banco Central e promulgou uma lei que estabelecia um prazo de cinco dias úteis para a devolução da maior parte dos recursos; contudo, as medidas não contiveram as reclamações.
Centenas de manifestantes protestaram na quarta-feira em Assunção, pela segunda noite consecutiva, e entraram em confronto com a polícia, que utilizou gás lacrimogêneo e caminhões com jatos d'água para dispersá-los.
O BCP apresentou ontem uma denúncia contra o Ueno Bank, que resultou na prisão, no mesmo dia, de oito diretores da instituição, entre eles seu presidente, Miguel Vázquez.
O Banco Central garantiu que os clientes com depósitos congelados "receberão um primeiro pagamento de até 10 milhões de guaranis", ou cerca de R$ 9 mil.
"Perdi todas as economias da minha vida, só tenho 8 mil guaranis (cerca de R$ 7). Todos têm que ser presos", disse, chorando, Marcelino Vergara, 68.
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