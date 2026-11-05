O partido Republicanos, do presidente Trump, garantiu o comando de apenas 20 estados - Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O partido Republicanos, do presidente Trump, garantiu o comando de apenas 20 estadosAndrew Caballero-Reynolds / AFP

Publicado 05/11/2026 17:44 | Atualizado 05/11/2026 17:48

Na Câmara dos Representantes, os democratas pretendem concentrar os trabalhos nos negócios da família Trump, no tratamento dado pelo governo nas investigações sobre Jeffrey Epstein e nas operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Também estão entre os alvos os projetos de construção da Casa Branca, incluindo o novo salão de festas, e a participação da família Trump em negociações envolvendo recursos minerais.O líder democrata Hakeem Jeffries, cotado para assumir a presidência da Câmara, também não descartou a possibilidade de iniciar um terceiro processo de impeachment contra o presidente. No Senado, a expectativa é de investigações semelhantes. No Senado, os democratas pretendem investigar os negócios imobiliários e as operações com criptomoedas de Trump, além das ações do ICE e do DOGE e de possíveis restrições no Medicare.Também estão na mira bancos suspeitos de ignorar alertas sobre as movimentações financeiras de Jeffrey Epstein e empresas farmacêuticas com vínculos com o governo republicano. A ofensiva responde à preocupação dos eleitores com a corrupção e o estado da democracia americana.Segundo a pesquisa AP Voter Poll, cerca de metade dos entrevistados considerou a corrupção governamental um fator decisivo na escolha de seus representantes. Entre os que apontaram a situação da democracia como principal preocupação do país, 80% votaram em candidatos democratas.