Primeiro papa nascido nos Estados Unidos, Leão XIV viveu quase duas décadas no PeruAFP
O pontífice, de 71 anos, visitará Uruguai, Argentina e Peru em uma das viagens internacionais mais intensas de um papa nas últimas décadas.
Leão XIV acenou, sorridente, para as pessoas no Aeroporto de Fiumicino, em Roma, durante o embarque no avião papal, que decolou pouco depois das 6h00 GMT (3h00 de Brasília) rumo a Montevidéu.
Durante a viagem, ele se reunirá com líderes políticos, presos e pessoas vulneráveis, além de velhos amigos.
Primeiro papa nascido nos Estados Unidos, Leão XIV viveu quase duas décadas no Peru como missionário e desenvolvendo um forte vínculo com a região.
Na quarta-feira, o líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo afirmou que aguardava com entusiasmo o retorno a países que são "tão queridos" para ele.
Leão expressou o desejo de que a visita contribua para "fortalecer a fé, renovar a esperança e reavivar o fogo da caridade" em países que enfrentam desafios como o aumento das desigualdades, a violência, o declínio demográfico e o retrocesso do catolicismo.
Apesar de ter passado há pouco mais de três semanas por uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno, os médicos aprovaram a viagem. Segundo o Vaticano, não serão necessárias medidas médicas adicionais além das habituais nas viagens papais.
Uruguai, o país mais laico da América Latina
As autoridades uruguaias organizarão uma ampla operação de segurança, com quase 5.000 policiais e mais de 1.000 militares mobilizados.
O pontífice percorrerá parte de Montevidéu em um papamóvel especialmente adaptado, antes de se reunir com o presidente de esquerda Yamandú Orsi e receber as chaves da cidade.
Segundo o cardeal Daniel Sturla, arcebispo de Montevidéu, "há um interesse muito geral sobre a visita do papa, que ultrapassa os limites da Igreja Católica".
Os ingressos para as missas que o papa celebrará em Paysandú (noroeste) e Florida (centro-sul) e para uma vigília no Estádio Centenário de Montevidéu acabaram rapidamente e a Igreja adicionou novas vagas.
O interesse contrasta com uma legislação que está distante das posições tradicionais católicas em âmbitos como o casamento igualitário, o aborto e a eutanásia, legalizada no ano passado. Analistas esperam que o pontífice enfatize a defesa da vida e da família.
O Uruguai registra a maior taxa de suicídios da América Latina, razão pela qual Leão XIV poderia abordar a saúde mental, especialmente durante sua visita ao bairro de Casavalle, afetado por níveis elevados de pobreza e violência.
"Simbolismo e emoção"
Segundo o especialista americano Christopher White, autor de um livro sobre Leão XIV, a viagem à América do Sul tem algo de um duplo retorno.
"Francisco, o primeiro papa latino-americano da história, nunca voltou ao seu país. Leão, que tem nacionalidade peruana, assume agora este legado", explicou à AFP.
A viagem terminará no Peru, onde o pontífice chegará na quarta-feira. Para White, será "um momento carregado de simbolismo e emoção".
O país vive há semanas uma verdadeira "febre papal". Em Lima, comerciantes vendem camisas e rosários com a imagem de Leão, as padarias vendem pães batizados em sua homenagem e detentas de um presídio confeccionam bonecos com a imagem do pontífice.
Uma estátua de 14 metros de altura do pontífice foi inaugurada na cidade portuária de Callao, uma das etapas de sua visita.
A viagem o levará também à antiga capital inca, Cusco, e à floresta amazônica. Mas também será um reencontro com seu passado como Robert Francis Prevost, incluindo um jantar com padres de sua antiga diocese de Chiclayo e uma visita particular a uma capela cuja reconstrução ele ajudou a impulsionar.
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