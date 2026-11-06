Tráfego aéreo foi perturbado na Europa por ameaças de bomba - Andreas Solaro / AFP

Tráfego aéreo foi perturbado na Europa por ameaças de bombaAndreas Solaro / AFP

Publicado 06/11/2026 15:59

Vários veículos de comunicação irlandeses informaram, nesta sexta-feira (6), que precisaram retirar seus funcionários após receberem ameaças de bomba em suas redações. As autoridades irlandesas indicaram que especialistas em segurança e cibersegurança estavam trabalhando para lidar com a situação.

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Essas ameaças constituem o episódio mais recente de uma série de alertas registrados em toda a Europa, que afetaram principalmente voos e companhias aéreas europeias.



"Ainda não sabemos se há uma pessoa por trás desta operação ou se é algum tipo de ação coordenada", declarou o vice-primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, à emissora de rádio Cork 96FM. Harris classificou a situação como "grave e em constante evolução".



O vice-primeiro-ministro acrescentou que "as forças de segurança e os especialistas em cibersegurança estão tratando o assunto com muita seriedade".



A polícia foi à sede da RTÉ, a emissora pública de rádio e televisão da Irlanda, em Dublin, onde agentes armados foram mobilizados.



"Os prédios da RTÉ foram evacuados após o recebimento de uma ameaça de bomba", anunciou a emissora em seu site.



Segundo informações divulgadas pela mídia, também foram retirados os funcionários dos escritórios do jornal Irish Independent, das estações de rádio Newstalk e Today FM, e do canal de televisão Virgin Media.



A apresentadora da Newstalk, Claire Byrne, explicou, ao retornar ao ar, que a equipe da emissora havia sido orientada a deixar o prédio após o recebimento de "uma mensagem".



"Fomos informados de que poderíamos retornar ao prédio e que o alerta tinha sido um alarme falso", acrescentou.

Essas ameaças constituem o episódio mais recente de uma série de alertas registrados em toda a Europa, que afetaram principalmente voos e companhias aéreas europeias."Ainda não sabemos se há uma pessoa por trás desta operação ou se é algum tipo de ação coordenada", declarou o vice-primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, à emissora de rádio Cork 96FM. Harris classificou a situação como "grave e em constante evolução".O vice-primeiro-ministro acrescentou que "as forças de segurança e os especialistas em cibersegurança estão tratando o assunto com muita seriedade".A polícia foi à sede da RTÉ, a emissora pública de rádio e televisão da Irlanda, em Dublin, onde agentes armados foram mobilizados."Os prédios da RTÉ foram evacuados após o recebimento de uma ameaça de bomba", anunciou a emissora em seu site.Segundo informações divulgadas pela mídia, também foram retirados os funcionários dos escritórios do jornal Irish Independent, das estações de rádio Newstalk e Today FM, e do canal de televisão Virgin Media.A apresentadora da Newstalk, Claire Byrne, explicou, ao retornar ao ar, que a equipe da emissora havia sido orientada a deixar o prédio após o recebimento de "uma mensagem"."Fomos informados de que poderíamos retornar ao prédio e que o alerta tinha sido um alarme falso", acrescentou.

Novos voos ameaçados

Mais de 10 voos na Europa voltaram a ser alvo, nesta sexta-feira (6), de ameaças de bomba, informaram as autoridades da República Tcheca, da Bulgária e de Portugal, após um dia de perturbações no tráfego aéreo por advertências similares.



Na quinta-feira, pelo menos 30 voos, em toda a Europa, a maioria operados por companhias aéreas de baixo custo, receberam ameaças de explosões a bordo, o que obrigou alguns aviões a realizar pousos não programados.



Uma porta-voz do aeroporto de Praga relatou ameaças em nove voos, três com destino à capital tcheca e seis que partiam da cidade.



Outra fonte acrescentou que novas ameaças foram recebidas, que "indicavam a presença de artefatos explosivos em um número maior de aviões", mas que o terminal continuava com seu funcionamento "normal".



Uma porta-voz do Ministério dos Transportes da Bulgária afirmou que ameaças para dois voos com destino a Sófia foram recebidas nesta sexta-feira, mas os aviões pousaram sem incidentes.



A polícia de Portugal relatou uma ameaça semelhante para um voo entre Lisboa e Roma, que deveria decolar nesta sexta-feira. Os agentes "efetuaram uma inspeção de segurança na aeronave, sem encontrar qualquer dispositivo explosivo", afirma um comunicado.



O tráfego aéreo foi perturbado esta semana na Europa por várias ameaças de bomba. Até o momento, nenhum grupo reivindicou as ameaças, mas algumas delas, enviadas aos aeroportos de Roma e Sófia, afirmavam que eram procedentes dos "combatentes do Estado Masculino".



O governo da Irlanda garantiu, nesta sexta-feira (6), que a série de falsos alertas de bomba registrados nesta semana em vários países europeus são "provavelmente" parte de uma "campanha coordenada".

"Essas ameaças ocorrem após contínuas perturbações no setor da aviação em toda a Europa, provocadas por ameaças semelhantes, e parece provável que façam parte de uma campanha coordenada de perturbações", afirmou o governo irlandês em comunicado.

Até o momento, ninguém assumiu a autoria dessas ameaças, que ocorrem pouco antes de dois dias de reuniões de alto nível da União Europeia, previstas para a próxima semana em Dublin.