Tráfego aéreo foi perturbado na Europa por ameaças de bombaAndreas Solaro / AFP
Essas ameaças constituem o episódio mais recente de uma série de alertas registrados em toda a Europa, que afetaram principalmente voos e companhias aéreas europeias.
"Ainda não sabemos se há uma pessoa por trás desta operação ou se é algum tipo de ação coordenada", declarou o vice-primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, à emissora de rádio Cork 96FM. Harris classificou a situação como "grave e em constante evolução".
O vice-primeiro-ministro acrescentou que "as forças de segurança e os especialistas em cibersegurança estão tratando o assunto com muita seriedade".
A polícia foi à sede da RTÉ, a emissora pública de rádio e televisão da Irlanda, em Dublin, onde agentes armados foram mobilizados.
"Os prédios da RTÉ foram evacuados após o recebimento de uma ameaça de bomba", anunciou a emissora em seu site.
Segundo informações divulgadas pela mídia, também foram retirados os funcionários dos escritórios do jornal Irish Independent, das estações de rádio Newstalk e Today FM, e do canal de televisão Virgin Media.
A apresentadora da Newstalk, Claire Byrne, explicou, ao retornar ao ar, que a equipe da emissora havia sido orientada a deixar o prédio após o recebimento de "uma mensagem".
"Fomos informados de que poderíamos retornar ao prédio e que o alerta tinha sido um alarme falso", acrescentou.
Novos voos ameaçados
Na quinta-feira, pelo menos 30 voos, em toda a Europa, a maioria operados por companhias aéreas de baixo custo, receberam ameaças de explosões a bordo, o que obrigou alguns aviões a realizar pousos não programados.
Uma porta-voz do aeroporto de Praga relatou ameaças em nove voos, três com destino à capital tcheca e seis que partiam da cidade.
Outra fonte acrescentou que novas ameaças foram recebidas, que "indicavam a presença de artefatos explosivos em um número maior de aviões", mas que o terminal continuava com seu funcionamento "normal".
Uma porta-voz do Ministério dos Transportes da Bulgária afirmou que ameaças para dois voos com destino a Sófia foram recebidas nesta sexta-feira, mas os aviões pousaram sem incidentes.
A polícia de Portugal relatou uma ameaça semelhante para um voo entre Lisboa e Roma, que deveria decolar nesta sexta-feira. Os agentes "efetuaram uma inspeção de segurança na aeronave, sem encontrar qualquer dispositivo explosivo", afirma um comunicado.
O tráfego aéreo foi perturbado esta semana na Europa por várias ameaças de bomba. Até o momento, nenhum grupo reivindicou as ameaças, mas algumas delas, enviadas aos aeroportos de Roma e Sófia, afirmavam que eram procedentes dos "combatentes do Estado Masculino".
O governo da Irlanda garantiu, nesta sexta-feira (6), que a série de falsos alertas de bomba registrados nesta semana em vários países europeus são "provavelmente" parte de uma "campanha coordenada".
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