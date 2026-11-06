Santiago Penã encontra-se em prisão domiciliar no ParaguaiJavier Torres/AFP
Santiago Peña é preso após impeachment no Paraguai
O vice Pedro Alliana assumiu Presidência, após o Senado aprovar por unanimidade o afastamento em meio à crise política
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